Violences conjugales : Gérald Darmanin annonce le lancement d'une nouvelle application en mars

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi sur France Bleu Nord la mise en service d'une nouvelle application "masecurité.fr" à partir du mois de mars pour lutter contre les violences conjugales.

"Vous pourrez discuter en direct avec un policier ou un gendarme de façon anonyme pour dire voilà ce qui m'arrive. Parce que prenez le métro, par exemple, et que vous avez quelqu'un qui fait des gestes tout à fait déplacés ou qui vous violente, bien évidemment. C'est beaucoup plus discret que d'appeler, bien sûr. Et vous pourrez faire des pré-plaintes en ligne sur cette application directement de votre téléphone", a expliqué Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a ajouté que dès l'année prochaine il sera possible de faire une plainte en ligne. "Vous pourrez demain sans rencontrer officiellement un policier ou un gendarme, déposer la plainte de chez vous. De là où vous êtes et avoir un contact téléphonique ou visio avec un policier ou un gendarme", a -t-il précisé

