Violences conjugales : "il faut être dans l'action, plus dans la discussion" pour le Planning familial de la Gironde

Bordeaux, France

"Rien de neuf dans le constat" sur les violences faites aux femmes, à l'issue de la première journée du Grenelle, ouvert ce mardi par le Premier ministre, Édouard Philippe. Réaction d'Annie Carraretto, co-présidente du Planning familial de la Gironde, invitée de France Bleu Gironde ce mercredi matin. Elle appelle les responsables politiques à passer de la discussion aux actes concrets, car le diagnostic reste le même : une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint, un viol est commis toutes les sept minutes.

Tout n'est pas mauvais dans les annonces gouvernementales réalisées hier en ouverture du Grenelle contre les violences faites aux femmes, reconnaît cette militante associative. Mais "les financements, c'est bien le problème", souligne Annie Carraretto pour "agir sur tous les tableaux : la prévention, l'accompagnement des femmes, le traitement des auteurs". Et surtout appuyer fortement sur la prévention, peu ou pas évoquée en ce premier jour du Grenelle : "on n'y arrivera que si on arrive à un changement profond de notre société en agissant sur la prévention dès le plus jeune âge sur les questions de respect, d'égalité femme-homme".