Violences conjugales : "Il faut un gros suivi parce qu'on a plus confiance en nous et qu'on a peur. On a super peur"

Département Creuse, France

L'histoire d'Océane* commence comme beaucoup d'autres :

"Tout allait bien, tout était beau, tout était rose. Il me mettait sur un piédestal. Très très vite, au bout de deux mois, il a fait en sorte d'être indispensable à ma vie. Il me faisait croire que je ne serais pas capable d'y arriver tout seul, sans lui, dans la vie. J'avais plus le droit de travailler, pas le droit de voir ma famille"

Océane reste pudique sur les violences physiques qu'elle a subit. Mais elle en a subit, et régulièrement. Et c'est un simple bout de papier qui va lui permettre de se rendre compte de sa situation.

"Un jour dans une salle d'attente, je vois un prospectus sur la table basse. C'est un questionnaire d'Intermède 23, une association d'aide aux violences conjugales. Je réponds au questionnaire, et c'est là que je me rends compte qu'il y a un problème. J'en ai parlé à ma grande sœur, et elle m'a dit d'appeler le numéro".

La prise de conscience est là. Mais Océane ne décrochera pas son téléphone tout de suite.

"J'ai mis 3 ou 4 mois à appeler ce numéro, mais je n'arrivais pas à avoir un interlocuteur. Je raccrochais avant. Parce que j'avais peur, peur des conséquences de ce coup de fil, qu'il l'apprenne et qu'il me fasse plus mal que d'habitude. Et puis un jour j'ai appelé et c'est là que tout s'est enclenché".

L'association Intermède 23 lui donne un premier rendez-vous.

J'ai fait croire à mon conjoint que j'allais à la CAF pour les aides. Et en fait non, j'étais à Intermède. Ensuite, une infirmière psy est venue à la maison en cachette chez moi, quand il était au travail. Et c'est là où il y a eu tout le travail pour que je puisse partir de la maison. Le jour où j'ai dit que je voulais partir, l'association m'a trouvé un logement. J'étais planqué dans cet appartement, personne ne savait où j'étais, il n'y avait que l'association et l'infirmière".

Océane et son conjoint ont eu un fils quelques mois auparavant, ce qui complique la situation. Il lui faut demander à la justice la garde de l'enfant. Elle l'obtient. Elle reste encore quelques années en Creuse pour que l'enfant puisse voir son père à Mosaïque 23, un lieu neutre. Ensuite elle déménage dans un autre département. Aujourd'hui elle va beaucoup mieux.

Aujourd'hui ça se passe super bien. J'ai compris quelque chose, que je ne devais pas avoir peur de lui. Du coup ça se passe très bien, quand il vient chercher son fils le week-end, ça se passe très bien.

Une amélioration qu'elle attribue aussi au suivi psychologique solide dont elle a pu bénéficier.

On a besoin d'un gros suivi. Parce qu'on a plus confiance en nous. Et qu'on a peur. On a vraiment peur.