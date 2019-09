Violences conjugales : "J'ai pensé au suicide et il m'arrive encore d'y songer"

Concarneau, France

Le téléphone portable d'Edith Rivet-Montier sonne toutes les cinq minutes. La bénévole de l'association Abri Côtier à Concarneau est en contact permanent avec des femmes battues. L'année dernière, elle a reçu plus de 269 appels de femmes en détresse ou des services sociaux. "Il faut protéger toutes ces femmes", assène-t-elle, "d'autant plus qu'elles sont seules, elles se retrouvent avec leur mari violent et n'arrivent pas à s'extraire de cette violence". L'ancienne psychiatre anime un groupe de parole, mène des entretiens avec les victimes, tente de les protéger et les accompagne dans leurs démarches judiciaires.

Peu de moyens ...

La tâche s'avère ardue. L'année précédente, 63 femmes ont été prises en charge directement par l'association. Mais avec seulement deux logements d'urgence à Concarneau et un seul à Elliant, la mise en sécurité des victimes est compliquée. "Ces femmes doivent quitter le domicile conjugal et le plus compliqué, c'est de trouver un lieu d'accueil pour être protégée du mari", explique Edith Rivet-Montier. De même, il existe dans le Finistère des bracelets connectés qui permettent d'avertir les autorités en cas de violence, mais ils ne sont qu'au nombre de deux.

... et peu d'écoute

Les victimes de violences conjugales ne sont pas assez prises au sérieux selon une victime originaire de Concarneau. "J'ai porté plainte la première fois, mais elle a été classée sans suite. Pourtant, j'avais trois certificats médicaux dont un qui atteste d'une tentative d'agression à l'arme blanche", regrette-t-elle. "On m'a pris pour une folle et j'ai fini par le croire moi-même. J'ai pensé au suicide à plusieurs reprises et il m'arrive d'y penser encore." Aujourd'hui, elle est accompagnée par l'Abri Côtier dans ses démarches et sa réinsertion sociale. Dans quelques jours, celle-ci devra affronter son mari au tribunal pour demander le divorce.