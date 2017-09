Violences conjugales, la Corse aussi

Deux femmes mortes en 2016, mais également deux hommes. La Corse n'est pas épargnée. Des dizaines de cas de violences conjugales, concernant très majoritairement des femmes, sont signalés chaque année. A des centres spécialisés ou détectés par les Urgences. C'est le cas à Bastia. Témoignage.

"Sur les trois dernières années, 154 patientes admises aux Urgences de l'hôpital de Bastia ont été victimes de violences conjugales", se désole Hatem Balle. Il est médecin urgentiste à Falcunaja, et a reçu une formation spéciale pour détecter et prendre ces cas. Son témoignage est glaçant.

"En parler pour elles peut être une bouée de sauvetage"

"Le chiffe est stable, mais il ne prend pas en compte toutes celles qui n'osent pas franchir notre porte. Et quand elles le font, elles ne disent pas spontanément qu'elles ont été battues. Elles affirment être tombées dans les escaliers... Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que ça ne tient pas. Il faut alors poser la question, insister - ce n'est plus un tabou -, alors parfois elles parlent. C'est une délivrance, une bouée de sauvetage

"154 patientes victimes de violences conjugales ont été admises aux Urgences ces 3 dernières années", Hatem Balle, médecin urgentiste à l'hôpital de Bastia Copier

Une fois les violences conjugales avérées vient l'heure de la prise en charge des victimes. "Cela passe par deux étapes, explique le docteur Hatem Balle. D'abord la consultation clinique, puis la consultation psychologique. De là, on détermine une prise en charge, la protection de victime, et bien souvent celle de ses enfants."

Seulement 10% des femmes victimes de violences conjugales déposeraient plaintes. Des violences qui, même si c'est très minoritaire comme en 2016 (deux décès), touchent aussi les hommes.

"C'est encore plus difficile pour les hommes de verbaliser les violences qu'ils peuvent subir dans le couple".

"Il y a très peu de cas en fait, tempère Francine Grilli, la directrice du Centre départemental d'information sur les droits des femmes d'Ajaccio. Et ce sont surtout des violences psychologiques".

Francine Grilli, la directrice du CDIDFF d'Ajaccio Copier

Le 3919 « Violences femmes info » est un numéro gratuit. Il est accessible de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi et le dimanche. Attention : il s'agit d'un numéro d'écoute national anonyme, et non d'un numéro d'appel d'urgence. Un numéro est également disponible en Corse, le 0 800 400 235.