Violences conjugales : "La justice a fait beaucoup de chemin", selon le procureur de Nancy

Nancy, France

"La justice s'est mobilisée depuis de nombreuses années et on a fait beaucoup de chemin". Ainsi parle le procureur de la République de Nancy à propos des violences conjugales et alors que s'ouvre ce mardi à Matignon le Grenelle contre les féminicides. "Lorsque j'ai commencé ma carrière, les violences conjugales n'existaient pas en tant que telles, elles étaient traitées comme des contraventions, susceptibles d'être sanctionnées avec de simples amendes", souligne François Pérain, invité de France Bleu Lorraine. "Aujourd'hui, les procédures sont systématiquement dressées".

Faut-ils des peines plus lourdes ? Selon le magistrat, "elles sont déjà très lourdes. Pour un homicide volontaire sur conjoint, la peine prévue est la réclusion criminelle à perpétuité, autrement dit la peine maximale". A Nancy, 11 téléphones "Grave danger" sont disponibles pour les femmes dont le conjoint est sous le coup de l'interdiction d'entrer en relation avec la victime. "9 ont été attribués à des femmes", indique François Pérain. "On en laisse toujours un en réserve pour les cas d'urgence et lorsqu'il est en panne. Vous voyez que nos marges de progression sont très faibles".

Moyens supplémentaires pour la justice

Quelles pistes possibles ? "Je suis très preneur de tout ce qui est spécialisation du droit pénal. On peut créer dans des tribunaux des chambres spécialisées dans les violences conjugales. Mais cela suppose l'allocation de moyens supplémentaires à la justice. A Nancy par exemple, ce ne serait possible qu'avec des magistrats supplémentaires".

François Pérain poursuit : "De manière générale, on est tous insuffisamment formés dans le domaine des violences conjugales. Une femme qui est sous l'emprise de son conjoint, ce n'est pas facile à appréhender. On peut mieux faire, c'est sûr."