Violences conjugales : la police de la Drôme fait de la prévention dans le bus

Et si prendre le bus permettait de mieux prévenir et lutter contre les violences conjugales ? La police de la Drôme lance cette semaine une opération avec Citéa, le réseau de l'agglomération Valence-Romans en affichant les numéros et services à contacter sur les écrans à l'intérieur des bus.