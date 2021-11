Violences conjugales : la Seine-Saint-Denis est le département le plus touché en Ile-de-France

Après la Guyane, la Seine-Saint-Denis, avec 9,2 femmes victimes pour mille femmes âgées de 20 ans et plus, est le département le plus touché par les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en France en 2020. L'enquête a été publiée ce lundi par le ministère de l'Intérieur.

Selon l'étude de la Délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple, 125 victimes ont été tuées par leur partenaire en 2020 contre 173 en 2019, soit 48 morts de moins. Mais si le nombre de décès est en baisse, le nombre de plaintes pour violences conjugales est, lui, en hausse. C'est peut-être parce que les campagnes d'information et de sensibilisation ont été bénéfiques, analysent les enquêteurs.

Une augmentation de 10% en un an

Il faut savoir que les agressions sexuelles au sein du couple sont rarement suivies d'une plainte, donc les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Hors homicide, en 2020, selon l'enquête, les violences conjugales ont augmenté de 10% en un an. D'après les plaintes enregistrées par les gendarmes et la police, il y a eu 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire dont 139 200 femmes.

L’Aveyron est le département qui présente le plus faible nombre de victimes enregistrées par habitante en 2020 (2,7 femmes victimes). À l’inverse, la Seine-Saint-Denis (9,2) et la Guyane (10,4) sont les deux départements de France les plus touchés.

Violences conjugales en 2020 - Ministère de l'Intérieur

Paris est le département le moins touché en Ile-de-France

En Ile-de-France, c'est à Paris où le nombre de femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1 000 habitantes est le plus bas avec 3,6 femmes. Derrière, on trouve les Hauts-de-Seine (5,3), la Seine-et-Marne (5,9), le Val-de-Marne (6), les Yvelines (6,2), l'Essonne (6,3), le Val-d'Oise (6,4) et donc la Seine-Saint-Denis (9,2).

Une très large majorité de ces violences sont commises au domicile du couple ou chez l'agresseur, le plus souvent avec une arme à feu (33%) ou une arme blanche (30%). Les femmes victimes sont majoritairement de nationalité française, sans profession ou retraitées et 40% d'entre elles ont entre 30 et 49 ans (21% ont plus de 70 ans). Les agresseurs, surtout des hommes, sont souvent ivres ou sous l'emprise d'une drogue.

Une hausse des violences conjugales pendant le premier confinement

Durant le premier confinement sanitaire lié au covid-19, les violences conjugales ont augmenté de 10%. Durant le deuxième confinement, ce chiffre est en baisse de 13%. Un chiffre à prendre cependant avec prudence car seules les plaintes enregistrées au plus tard début janvier 2021 ont été prises en compte ce qui est très court pour analyser les effets du deuxième confinement.