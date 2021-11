Violences conjugales : la ville de Fleury-les-Aubrais veut former ses agents à détecter des situations

A l'occasion ce jeudi de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il sera beaucoup question des violences conjugales. A Fleury-les-Aubrais, la mairie veut former une partie de ses agents pour détecter les cas de violences conjugales et accompagner les victimes.

En 2020, les violences conjugales ont augmenté en France de 10%. Près de 200.000 victimes ont été recensées. Pour les pouvoirs publics, l'une des problématiques est de déceler ces violences qui ont lieu au sein des foyers et des familles. Voilà pourquoi à Fleury-les-Aubrais la mairie veut former ses agents à mieux repérer et accompagner les femmes victimes de violences conjugales.

On a des agents en première ligne qui doivent savoir réagir

" Il ne s'agit pas de remplacer les structures et associations existantes" précise bien Carole Canette, la maire socialiste de Fleury-les-Aubrais, " mais plutôt d'être des vigies sur le terrain". Actuellement, il arrive que des agents à l'accueil de la mairie, dans les écoles ou encore au CCAS, le centre communal d'action sociale, soient confrontés à des situations familiales complexes avec derrière des suspicions de violences conjugales. " On a des agents en première ligne, en contact avec le public, qui peuvent comprendre ou déceler des situations pas normales. Il faut qu'ils sachent réagir, trouver les mots, avoir la bonne attitude pour aider la victime à franchir une 2ème étape".

La maire socialiste de Fleury, Carole Canette © Radio France - Antoine Denéchère

Des actions de sensibilisation et de formation vont donc être menées dans ce sens auprès de certains agents de la ville. " C'est aussi mon rôle d'employeur" ajoute Carole Canette, " on a un devoir de sensibiliser nos agents sur cette question parce que ça peut les concerner eux ou un de leurs collègues". Mais, pour aider les victimes, comprendre la mécanique des violences qu'elles subissent, les accompagner à porter plainte, c'est parfois un chemin long et tortueux. " C'est toujours compliqué d'aborder ces questions là" reconnait Sandrine Techer, travailleur social au CCAS de Fleury. " Moi, c'est parfois un ressenti. Quand je vois une dame qui esquisse les questions sur son conjoint ou sa vie de couple, j'essaie d'aller plus loin avec elle. Il faut comprendre alors les choses à demi mot".

Répondre aussi aux situations d'urgence

La mairie de Fleury-les-Aubrais réfléchit aussi à des procédures à mettre en place pour des cas d'urgence. Récemment, une équipe de la police municipale a été appelée de nuit dans une famille fleuryssoise pour des violences conjugales et la question s'est posée du sort des enfants. " On avait une maman enceinte conduite à l'hôpital, un papa placé en garde à vue et personne pour prendre les enfants" raconte Carole Canette. " La police municipale s'est retrouvée à gérer la situation mais il y a eu un peu de flottement, des doutes, des questionnements. Il faut aussi qu'on définisse plus précisément des procédures à suivre".

Une exposition contre les idées reçues

Toute cette semaine, le CCAS de Fleury-les-Aubrais accueille une exposition itinérante sur les idées reçues concernant les violences faites aux femmes. Un parcours en 9 étapes à découvrir dans le hall du bâtiment jusqu'à vendredi.

Un des panneaux de l'exposition au CCAS de Fleury © Radio France - Patricia Pourrez

Une autre phrase qu'on entend encore trop souvent © Radio France - Patricia Pourrez