Violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement entre en vigueur ce vendredi

C'est une des mesures phares du Grenelle contre les violences conjugales. L'usage du bracelet anti-rapprochement va se généraliser partout en France d'ici le 31 décembre. La Mayenne ne fait pas partie des cinq premières juridictions concernées, c'est un signe encourageant selon Laurette Audouit, présidente de l'association Femmes solidaires 53 : "Cela signifie qu'en Mayenne, le nombre de féminicides n'a pas augmenté par rapport à l'an passé."

Ce bracelet pourra être administré sur décision d'un juge, à la fois dans le cadre d'une procédure pénale pour accompagner un contrôle judiciaire ou en tant que condamnation. Le bracelet pourra également être administré lors d'une procédure civile par un juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection d'une victime présumée de violences.

On se réjouit de cette nouvelle mesure, maintenant on attend de connaître concrètement les conditions et surtout les délais d'attribution