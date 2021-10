Violences conjugales : le dépôt de plainte dans les services d'urgence du Tarn-et-Garonne facilité

"C'était le maillon manquant de la chaîne", affirme Brigitte Lamouri, déléguée départementale aux Droits des Femmes et à l'Égalité dans le Tarn-et-Garonne. Désormais, pour le victimes de violences conjugales, le dépôt de plainte sera facilité dans les services d'urgence du département. Une convention a été signée en ce sens ce mercredi 6 octobre par la préfète du Tarn-et-Garonne et le procureur de la République de Montauban. Le texte concerne le centre hospitalier de Montauban, l’Hôpital Intercommunal Castelsarrasin-Moissac et la clinique du Pont de Chaume.

"Nous avions de grosses attentes sur le champ sanitaire puisque beaucoup de victimes passent par les services des urgences et ne sont pas forcément détectées. Elle repartent sans alors un accompagnement particulier. La convention va permettre d'avoir une vigilance accrue", se félicite Brigitte Lamouri. Les victimes qui le souhaitent pourront porter plainte directement sur place, dans un local adapté mis à disposition et qui permettra de respecter la confidentialité des échanges avec les policiers ou les gendarmes qui se sont déplacés.

"Avec ce dispositif, il devrait y avoir de moins en moins d'affaires de violences conjugales qui ne sont pas connues des autorités", espère de son côté Laurent Czernik, le procureur de Montauban. "La victime qui vient se faire soigner dans ces établissements, même si elle ne veut pas déposer plainte dans un premier temps, elle pourra remplir une fiche de liaison qui sera transmise aux référents violences intrafamiliale et conjugales des forces de l'ordre et qui prendront contact avec elle. Les victimes pourront être assistées dans un dépôt de plainte ou aidées dans leur prise en charge", détaille Laurent Czernik.

La convention prévoit également de désigner des référents au sein des établissements de santé. Ces derniers seront formés et les soignants sensibilisés.

En Tarn-et-Garonne, les forces de police et gendarmerie interviennent 4 fois par jour pour des motifs de violences intrafamiliales et 500 victimes sont accompagnées dans le cadre du dispositif de coordination des violences intrafamiliales.