Violences conjugales : le Grenelle se décline en Corse

Ce mardi Édouard Philippe a annoncé un vaste plan de lutte contre les violences conjugales. Localement aussi autorités, élus et associatifs se sont réunis à Bastia via la commission départementale d'actions contre les violences faites aux femmes.

5 millions d'euros débloqués pour créer 1 000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence destinées aux femmes victimes de violences conjugales à partir du 1er janvier prochain, elles s'ajouteront aux quelques 5 000 existantes ;

Édouard Philippe a également annoncé la généralisation de la " possibilité de porter plainte à l'hôpital " ;

" ; Sur le plan judiciaire, il a annoncé que des "procureurs référents spécialisés" dans les violences conjugales qui seraient identifiés, et évoqué une proposition de loi pour la mise en place effective du "bracelet électronique anti-rapprochement", y compris "avant condamnation".

Des mesures annoncées à l'occasion du Grenelle consacré à ces violences prévu jusqu'au 25 novembre prochain.

Manque de coordination

A Bastia également une réunion de la « Commission départementale d'actions contre les violences faites aux femmes » se tenait, réunissant autorités, élus et associatifs. Une réflexion pour améliorer la prise en charge des victimes a été entamée au niveau local, même si à la sortie le constat "d'outils suffisants" a été dressé par le préfet de Haute-Corse et la procureure de la République de Bastia. Tous deux ont évoqué l'augmentation du nombre de signalements des violences intrafamiliales et conjugales, l'amélioration de la formation des policiers et gendarmes mais aussi une meilleure coordination à mettre en place entre tous les acteurs. Une amélioration qui réside principalement dans une meilleure connaissance des dispositifs via un contrat local selonle préfet de Haute-Corse François Ravier.

Pour autant les choses vont dans le bon sens selon la procureure de la République de Bastia Caroline Tharot, qui rappelait les évolutions récentes, plateformes de signalement et pré-plaintes en lignes notamment.

En 2018 en Haute-Corse sur 300 cas de violences intrafamiliales 225 étaient conjugaux, et depuis le début de l'année ces violences concernent un tiers des comparutions immédiates au tribunal. A noter qu’au niveau régional, la mise en place d'un observatoire de ces violences doit être actée en session de l'Assemblée de Corse cet automne.

Témoignage

Lucien Douib, père de Julie Douib tuée par son ex-compagnon en mars 2019 à l'Ile Rousse - DR/

En mars dernier, Julie Douib jeune mère de famille de 35 ans était tuée par son compagnon à l'Ile Rousse. Elle était la 31ème victime de l'année à l'époque, depuis 70 autres femmes ont perdu la vie de cette façon. Ce mardi son père, Lucien Douib s'est donc rendu à Paris pour écouter Édouard Philippe, plein d'espoir pour les autres victimes, celles qui peuvent encore être sauvées, puisque sa fille elle n'a pas été entendue, explique-t-il.

Des dysfonctionnements contre lesquels le parquet de Bastia assure pourtant lutter. Lors de la réunion de la Commission d'actions contre les violences faites aux femmes à Bastia, sa coprésidente la procureure de la République de Bastia Caroline Tharot rappelait les directives appliquées par les autorités.

