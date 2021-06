Violences conjugales : les horaires d'ouverture de la ligne d'écoute 3919 étendus à partir de ce lundi

Être joignable partout, tout le temps. C'est l'objectif voulu pour la plateforme téléphonique d'écoute, d'information et d'orientation des victimes de violences conjugales 3919. Une première étape sera franchie ce lundi 28 juin.

Dans un communiqué publié fin mai, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes avait indiqué que "dès la fin du mois de juin 2021, le 3919 sera accessible 24h/24 du lundi au vendredi et de 9 à 18 heures le week-end". La date du lundi 28 juin avait ensuite été communiquée par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) qui gère le dispositif. Une seconde étape aura lieu d'ici la fin du mois d'août et prévoit une nouvelle extension de la plage horaire d'ouverture pour passer à 24 heures sur 24 sept jours sur sept. Jusqu'ici, le 3919 était accessible de 9 à 22 heures du lundi au vendredi et de 9 à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés.

Objectif : faciliter l'accès de toutes les victimes au 3919

Cette extension des horaires d'ouverture doit bénéficier "à toutes les femmes de notre pays, où qu'elles se trouvent", avait indiqué la ministre Élisabeth Moreno. Elle va notamment permettre aux victimes d'outre-mer de témoigner plus facilement car jusqu'ici, le décalage horaire limitait les appels.

Par ailleurs, la plateforme va devenir accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.