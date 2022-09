Violences conjugales : trois ans après le Grenelle, il faut faire encore plus selon Femmes Solidaires 53

Trois ans après le Grenelle contre les violences faites aux femmes, que reste-t-il de ces tables rondes ? En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex. Il faut absolument continuer à agir et dès le plus jeune âge assure Laurette Audouit, présidente de Femmes Solidaires 53.

Le Grenelle contre les violences faites aux femmes fête ce samedi 3 septembre 2022 ses trois ans. Pendant trois mois en 2019, le gouvernement s'était réuni en tables rondes avec des associations pour évoquer cette question de société primordiale. En 2021, 122 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint, soit 20% de plus qu'en 2020. Pour Laurette Audouit, présidente de l'association mayennaise Femmes Solidaires 53, il reste encore énormément à faire à commencer par la prévention.

Laurette Audouit reconnaît que le Grenelle a apporté de nettes amélioration. "Dans la prise de conscience collective de ce phénomène de violences, mais également sur la formation des personnels, en particulier policiers, gendarmes. Il y a eu des avancées indéniables." Mais pour la présidente de l'association mayennaise Femmes Solidaires 53, il reste encore du travail qui concerne tout le monde.

"La Mayenne n'est pas épargnée"

"Il y a un travail d'éducation à la base, dès le plus jeune âge de manière à atténuer, sinon éliminer le sexisme et promouvoir une égalité, une éducation non violente et le respect, explique Laurette Audouit. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles et de viols, même en Mayenne. On croit que la Mayenne, c'est un petit peu un territoire, genre le village des Gaulois d'Astérix. Mais non ! En fait, la Mayenne n'est pas épargnée par tout ce qui, malheureusement, existe aussi dans les grandes villes et sur l'ensemble du territoire."

Au 1er septembre 2022, la Citad'elle, lieu d'accueil départemental des femmes victimes de violences, prend en charge 202 nouvelles situations de violences intra familiales sur tout le département.