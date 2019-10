Violences conjugales : un cocon va ouvrir à Marquise

A Marquise, dans le Boulonnais, une maison entièrement dédiée aux femmes et enfants victimes de violences conjugales va ouvrir, début novembre. Elle sera un lieu de répit et de mise à l’abri, loin des conjoints violents, dans un cadre très rassurant.

Avec ses espaces de détente et de cocooning, cette maison doit permettre aux femmes et aux enfants de reprendre confiance.

Marquise, France

Une vingtaine de femmes, avec enfants, pourront être accueillies dans cette grande et belle maison. Elle n’a rien d’un foyer d’hébergement impersonnel, raconte Brigitte Curtelin, qui mène ce projet : "On se sent à la fois charmé par le lieu - il est un peu enchanteur, quelque part- et puis c'est un lieu qui rassure avec sa grande cheminée, ses grandes pièces claires, ses chambres lumineuses. On voulait à la fois un cocon et un endroit sécurisé, parce qu'il y a du personnel."

C'est important d'être veillé, quand on a été traumatisé par un mari par un concubin.

De grandes chambres, lumineuses et décorées avec soin, pourront recevoir des femmes avec leurs enfants, en toute intimité. © Radio France - Matthieu Darriet

Des assistantes sociales, des psychologues et travailleurs sociaux vont se relayer dans cette maison, ouverte sur la ville, mais protégée par un grand portail. "Il y a les magasins à proximité, les écoles, les médecins, les pharmacies, poursuit Brigitte Curtelin. C'était important de pouvoir trouver un lieu à la fois où les femmes ne sont pas isolées, mais aussi un lieu où elles se sentent en sécurité."

C'est un lieu sécurisant et sécurisé.

Le temps de séjour n’est pas limité dans cette maison, d'ailleurs les écoles environnantes sont mobilisées, pour accueillir les enfants. Mais des appartements sont prévus, à proximité, pour permettre le retour à une vie normale, loin des violences.