Violences conjugales : un Grenelle pour quoi faire ?

Corse, France

Ce mardi s'ouvre donc le Grenelle consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Une date, le 3 septembre, qui n'a pas été choisie au hasard, elle fait référence au 3919, le numéro d'appel de la plateforme d'écoute dédiée aux femmes victimes de violences.

Un Grenelle qui se tient à Paris, mais aussi en région, notamment en Corse. A Bastia, une table-ronde est prévue ce mardi après-midi. Les associations demandent des actes concrets, par exemple une meilleure prise en compte des plaintes déposées par les victimes. On se souvient que malgré plusieurs plaintes auprès de la gendarmerie de l’Île-Rousse, Julie Douib avait été assassinée par son ancien compagnon en mars dernier. "Il est évident qu'une main courante n'a pas lieu d'être en matière de violences conjugales, affirme Franck Rastoul, le procureur général près la cour d'appel de Bastia (...) S'il y a des violences caractérisées, il faut un dépôt de plainte. Et j'ai demandé d'être particulièrement attentif pour que nous puissions judiciariser toutes les procédures qui méritent de l'être. Comment la justice, les services de police peuvent être au plus près de la réalité des situations, c'est ça tout l'enjeu du Grenelle".