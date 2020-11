Violences conjugales : un lieu d'accueil pour les victimes ouvre à La Souterraine

La lutte contre les violences faites aux femmes et une nouvelle structure pour les accueillir ouvre ses portes en Creuse ce mercredi. Un "lieu d'accueil relais", il se trouve dans les locaux du CCAS de la Souterraine. Objectif : écouter et orienter les victimes de violences intrafamiliales.

Comment aider les victimes de violences conjugales et intrafamiliales ? Une nouvelle structure ouvre ses portes en Creuse ce mercredi 26 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il s'agit d'un lieu d'accueil relais, il se trouve dans les locaux du CCAS de La Souterraine (rue de l'Hermitage près de la mairie). Des référents ont été formées à accueillir, écouter et orienter les victimes.

Mettre en confiance la personne que l'on reçoit

Frédérique Terrasson, la directrice du CCAS de la Souterraine explique cette formation : "Nous avons travaillé pendant deux ans, notamment pour apprendre le rôle de chaque partenaire pour orienter les victimes. Nous avons aussi été formées à l'écoute, pour savoir bien repérer les signes et mettre en confiance la personne que l'on reçoit pour qu'elle s'apaise. Cette structure nous manquait et ça complète une boucle sur le territoire de la Creuse pour avoir un autre lieu dédié aux victimes."

Trois appartements de "mise à l'abri" en Creuse

Un appartement pour mettre à l'abri les victimes ouvrira dans les prochains jours dans la commune. Pour le moment, il en existe deux à Guéret. On écoute Frédérique Terrasson, la directrice du CCAS de La Souterraine : "Avec la crise sanitaire, nous n'avons pas pu le meubler entièrement, ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains jours, avec la réouverture des magasins. On espère donc bientôt pouvoir cet appartement pour accueillir une victime, et ses enfants, si elle en a.

Si vous êtes victimes de violence, vous pouvez aussi composer le 3919. L'année dernière en France, plus de 142.000 victimes de violences ont été recensées. En Nouvelle-Aquitaine, on estime que seulement 30% des victimes portent plainte.