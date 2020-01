Violences conjugales : un nouveau texte examiné à l'Assemblée

Faire plus contre les coups et les souffrances qui surviennent derrière des portes closes : l'Assemblée nationale se penche ce mardi sur un nouveau texte LREM consacré aux violences conjugales. Chaque année, plus de 210.000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles.