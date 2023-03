Violences conjugales : un pack "nouveau départ" généralisé d'ici à la fin 2025

Isabelle Rome, ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes

Le gouvernement lance ce vendredi un nouveau dispositif de lutte contre les violences conjugales. Baptisé pack "nouveau départ", ce nouvel outil est déployé dans le Val d'Oise pour une première expérimentation, a signifié Isabelle Rome, ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes, invitée de France 2. Elle espère que ce pack "permettra à ces femmes de partir avant qu'il ne soit trop tard".

ⓘ Publicité

Une femme victime de violences pourra se rendre auprès "d'une association, un commissariat ou même le maire de la commune" pour alerter sur sa situation. "Cette personne pourra ensuite faire un signalement et contact un seul référent par département", explique la ministre. Ce signalement "déclenchera toutes les aides financières dont elle aura besoin pour prendre son envol".

Progressivement généralisé jusqu'à la fin 2025

Cette aide financière pourra lui être utile pour un "retour à l'emploi", la "garde d'enfant", une"aide psychologique" ou pour "trouver un logement d'urgence." "Tout sera déclenché pour elle et sur mesure", assure Isabelle Rome. Le dispositif sera expérimenté pendant douze semaines dans le Val d'Oise. "Puis dans quatre autres territoires, dont un rural et un territoire des Outre-mer", précise la ministre. Il sera ensuite "généralisé progressivement jusqu'à la fin 2025", annonce Isabelle Rome.

La ministre assure par ailleurs que les parlementaires travaillent actuellement sur "une spécialisation de la justice" concernant les violences conjugales. Un rapport "sera rendu fin mars." "Nous allons certainement vers des chambres spécialisées, des formations renforcées et des réponses plus rapides", poursuit la ministre. "Je ne cesserai de rappeler que ces violences sont spécifiques et qu'elles nécessitent un traitement spécifique", souligne l'ancienne magistrate, qui se dit "hantée par ces féminicides."

Faire appliquer la loi sur les cours d'éducation sexuelle à l'école

La ministre a aussi répondu à la plainte déposée par trois associations pour obliger l'Etat à respecter la loi en organisant trois cours d'éducation sexuelle par an pour les élèves. "Nous avons pris ce sujet à bras le corps", assure Isabelle Rome. "Des instructions ont été données partout dans les inspections académiques". "Nous avons un petit groupe de travail entre ministères pour que cette loi s'applique", poursuit-elle avant d'annoncer qu'elle souhaite "travailler avec les collectivités locales" pour aborder le sujet de l'égalité femmes-hommes "sur le temps périscolaire".