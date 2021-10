Violences conjugales : une association va faire le tour de la Mayenne pour informer dans les campagnes

Les femmes qui vivent en campagne rencontrent plus de difficultés que celles qui habitent en ville, notamment les femmes victimes de violences conjugales. C'est ce qui ressort d'un rapport sénatorial. L'association Femmes solidaires 53 va bientôt sillonner la Mayenne pour venir à leur rencontre.

Linda Segura Maingé, Laurette Audouit et Nicole Viotty, membres de Femmes solidaires 53

Le véhicule n'est pas encore tout à fait prêt, il est en train d'être habillé de logos pour être vu de loin mais dans quelques semaines, des membres de l'association Femmes solidaires 53 vont arpenter la Mayenne pour venir informer sur les violences conjugales dans les campagnes. Des territoires ruraux où ce genre d'initiative manque selon un rapport sénatorial sur les femmes rurales publié le 14 octobre.

"C'est une action qui consiste à aller vers les femmes, notamment les femmes en milieu rural, de manière à ce qu'elles sachent qu'on existe, explique la présidente de Femmes solidaires 53 Laurette Audouit, de manière à nous nous faire voir, nous faire connaître pour qu'elles puissent trouver une espèce de point d'ancrage où elles peuvent venir se renseigner, s'informer et éventuellement trouver des conseils pour poursuivre si elles veulent, par exemple, des actions contre le conjoint ou la conjointe."

L'association a répondu à un appel à projets de la préfecture des Pays de la Loire et elle va contacter le président de l'association des maires de la Mayenne pour le mettre au courant de l'initiative. "De manière à l'informer aussi de nos intentions et savoir si on peut s'insérer dans des marchés, stationner sur les places de la mairie, de l'Église, selon les événements qui peuvent se passer, poursuit Laurette Audouit, de manière à ce que notre passage soit peut-être annoncé aussi."

Pour contacter Femmes solidaires 53 : 06 86 63 85 24 - 02 43 70 65 05

Le numéro national pour les femmes victimes de violence accessible 24h/24 et et 7 jours sur 7 : 39 19