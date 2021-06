Violences conjugales : une cellule spéciale accompagne les victimes au commissariat de Bordeaux

Au sein du commissariat de Bordeaux, un pôle psycho-social existe depuis un an et demi pour aider les victimes de violences conjugales. Trois personnes formées s'en occupent au quotidien et aident les femmes à franchir le pas, soit en parlant de ce qu'elles vivent, soit en portant plainte.

Dans les murs du commissariat de Bordeaux, une cellule s'occupe spécifiquement des violences conjugales. Il s'agit d'un pôle psycho-social où les femmes victimes de ces violences sont prises en charge par un policier, une psychologue et une assistante sociale. Tout l'enjeu est de les amener à parler et à porter plainte si elles se sentent capables de franchir le pas.

Si elles veulent vraiment déposer plainte, on prend rendez-vous de suite et on les accompagne - Alexandra, policière dans ce pôle psycho-social

Dans cette cellule, elles sont trois avec des rôles complémentaires et bien définis. Il y a d'abord Alexandra, une policière formée et sensibilisée aux violences conjugales. Elle épluche les plaintes et les signalements en ligne pour retrouver les victimes qui ne vont pas au bout de leur démarche. "Si elles veulent vraiment déposer plainte, on prend rendez-vous de suite et on les accompagne. Mais si leur démarche est plus compliquée, on l'oriente vers notre psychologue", explique Alexandra.

Le commissariat de police à Bordeaux (Gironde). © Radio France - Yvan Plantey

Cette psychologue, Sophie, est le deuxième élément de cette cellule qui lutte au quotidien. Elle prend à la fois en charge les victimes mais aussi leurs conjoints violents. Elle essaie de faire en sorte que la parole se libère sans pour autant inciter les femmes à porter plainte : "Elles peuvent avoir peur des conséquences d'incarcération de leur époux ou d'être séparée des enfants. Il y a plein de dimensions qu'il faut prendre en compte." Enfin, l'assistante sociale est aussi là pour écouter. Mais surtout pour trouver une solution si la victime risque sa vie à rentrer chez elle. Elle est en lien avec les associations pour un trouver un hébergement. S'il est tard et que les associations ne répondent pas, elle a des bons d'hébergement dans des hôtels.

Traiter ces plaintes en priorité

Fin mai, le Directeur central de la sécurité publique, qui a autorité sur les commissariats de France, a donné des instructions pour "améliorer la prise en charge des victimes" de violences faites aux femmes et le "traitement des enquêtes" portant dessus. Au commissariat de Bordeaux, les policiers ont eu 1 100 plaintes pour violences conjugales sur l'ensemble des communes de la métropole (1,3 million d'habitants).

Toutes ces plaintes sont analysées d'après une grille d’évaluation prenant la forme d'un questionnaire. La plupart des questions sont en vert et quatre voire cinq sont en rouge. Ce sont elles qui déterminent l'urgence et si la victime court un risque immédiat ou non. Parmi ces questions en rouge, les policiers regardent si le conjoint est déjà connu de leurs services, s'il a une arme chez lui s'il consomme de la drogue et surtout la nature des faits (menaces, violences, la date et la récurrence).

S'il n'est pas violent mais qu'il en reste aux menaces, les policiers vont plutôt enquêter pour arriver au tribunal avec un dossier solide, sinon ils ne dépassent pas le simple "parole contre parole". Mais dans ce cas-là, l'assistante sociale de leur unité est en lien avec les associations pour éviter que la victime rentre chez elle et qu'elle soit seule face à son conjoint.