Violences conjugales : une pièce de théâtre pour former les policiers

C'est un module original qui était proposé ce vendredi 26 novembre aux policiers de Moulins-Lès-Metz dans le cadre de leur formation : une pièce de théâtre sur les violences conjugales. "Je me porte bien, où les violences faites aux femmes expliquées à tou(te)s" est écrite et mise en scène par Sonia Aya et interprétée par Caroline Misbach. Elle raconte l'histoire de Rose, âgée de 22 ans, enfermée dans une relation toxique avec son compagnon violent. Une pièce donnée dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

L'expérience d'une policière

"Le théâtre est un vecteur formidable pour passer des sensations, des sentiments et des émotions" explique la commissaire divisionnaire Isabelle Sire-Ferry, directrice zonale chargée de la formation et du recrutement des policiers, invitée de France Bleu Lorraine, "c'est un support pédagogique qui est facilement accessible". D'autant que Sonia Aya, elle-même policière, s'est inspirée de sa propre expérience pour composer la pièce. "Elle a déjà été jouée à plusieurs reprises dans des écoles de police, devant des gardiens de la paix, des officiers. Et elle a toujours rencontré un vif succès."

Une formation qui évolue

La direction zone de Moulins-Lès-Metz accueille la formation continue des policiers. Et dans ce cadre, la problématique des violences faites aux femmes constitue une des grandes priorités. "Nous avons développé notre offre de formation en nous adaptant au phénomène de libération de la parole. Nous avons aussi élargi, par exemple, aux violences sexuelles et sexistes" poursuit Isabelle Sire-Ferry qui assure qu'il faut "entendre les victimes" et "entendre les critiques" formulées ces dernières semaines sur l'accueil des femmes et la prise en compte de leur parole dans les commissariats. Ainsi, l'offre de formation évolue constamment, pour tenter de répondre au mieux face à ce fléau. "L'idée, c'est de rendre l'information accessible à tous les policiers. Nous avons d'ailleurs mis en place une formation en ligne où tous les policiers, durant deux heures, peuvent se former à l'évaluation du danger".

