Violences conjugales : une sénatrice du Nord propose une aide financière d'urgence pour les victimes

Une aide financière débloquée en deux jours ouvrés pour les victimes de violences conjugales, voilà la promesse de la proposition de loi portée par la sénatrice centriste du Nord Valérie Létard. L'objectif : aider les victimes à quitter plus rapidement le domicile conjugal, même quand ces dernières n'ont pas de revenus ou d'accès au compte commun familial.

Arthur, 54 ans, fait partie des victimes qui n'ont pas réussi à partir rapidement. Pendant seize ans, il a vécu des violences de la part de sa femme, qu'il appelle aujourd'hui "son bourreau". "J'étais frappé, menotté, violé, battu ... c'étaient d'abord des gifles, puis des coups partout, des coups de ceinture, des coups de fouets... j'étais un moins que rien, elle me traitait pire qu'un animal."

Elle m'a fait quitter mon travail pour rester à la maison à son service. Petit à petit, elle m'a interdit de voir ma famille, mes amis... Je ne sortais plus, j'étais isolé, cloîtré. J'étais devenu son objet.

"Sans argent, on ne part pas"

Dès la première année de mariage, il porte plainte pour "coups et blessures". Mais à l'époque, quitter le domicile conjugal n'est pas possible pour lui : "Comme j'avais démissionné de mon travail pour elle, je n'avais plus de salaire, même pas le chômage. Et sans argent, on ne part pas. J'aurais été où ? Sous un pont. C'est bien beau, on nous dit : partez ! Mais les victimes, elles vont où ? Il fallait que j'arrive à vivre et elle jouait là-dessus en disant 'tu vois, tu dors par terre mais sans moi tu dormirais dehors'".

C'est justement pour répondre à ces situations que la sénatrice veut proposer une "aide universelle d'urgence" distribuée aux victimes par la Caisse d'allocations familiales après le dépôt d'une plainte ou la demande d'une ordonnance de protection. D’un montant équivalent au RSA, ce prêt à taux zéro pourrait être versé pendant trois mois. Son remboursement serait étalé dans le temps en fonction des situations.

"Avec une aide, je pense que je serai parti beaucoup plus vite, confie Arthur. Si on m'avait dit 'on vous donne de l'argent, ça vous aide à trouver un logement', oui, ça m'aurait aidé. Je pense que beaucoup de choses dans ma vie auraient changé."

Une solution incomplète pour les associations

"L'idée est bonne, c'est un plus qui vient s'ajouter à tout ce qui existe mais ça ne suffit pas. Déjà, parce que le principal obstacle qui empêche les victimes de partir n'est pas la question des revenus mais la question de l'emprise, nuance Djamila Merzagui, directrice de l'association Le Coin Familial à Arras. Et ensuite, parce que la véritable lutte contre les violences conjugales, c'est d'agir en direction des auteurs. Tant qu'on ne s'attaquera pas à l'origine du problème, on aura beau donner des aides financières, il y aura toujours des femmes victimes de violences conjugales et il y aura toujours des féminicides."

Co-signée par une trentaine de sénateurs centristes, la proposition de loi va être envoyée aux autres groupes politiques et devrait être proposée le 20 octobre prochain. Le dispositif prévu par le texte sera expérimenté dès le 1er octobre dans le Valenciennois.