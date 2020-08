Violences envers les élus : "une défiance de l'autorité est en train de s'installer" selon un maire Berrichon

De plus en plus d'agressions envers les élus locaux en 2020, selon l'AMF.

Incivilités, agressions verbales et même physiques, le quotidien des maires est loin d'être un long fleuve tranquille. Cet été, l'Association des maires de France (AMF) a comptabilisé 233 agressions envers des élus en France. Un bilan qui est en hausse par rapport à l'année dernière, à la même période. Dans l'Indre, ce phénomène est également éprouvé par les élus locaux.

Il y a une forme de défiance de l'autorité qui est en train de s'installer

Maire depuis deux mandats à Sainte-Sévère-sur-Indre, François Daugeron n'a jamais été agressé physiquement jusqu'à présent, mais les agressions verbales sont assez courantes. "Il y a une forme de défiance de l'autorité qui est train de s'installer" selon l'élu. A Valençay, Claude Doucet est à la tête de la mairie depuis près de vingt ans et lui aussi constate une hausse des agressions. "On a des remarques qui sont très très agréables, ce sont des choses que l'on voyait moins avant". L'édile remarque que les administrés s'emportent plus facilement et la plupart du temps pour des sujets futiles : "ce sont souvent des histoires de parking, de circulation".

Agir au plus vite face à ces violences

Claude Doucet, également secrétaire général de l'Association des maires de l'Indre, estime qu'il faut agir au plus vite face à ce phénomène, "sinon cela va encore plus décourager les futurs prétendants aux mairies". Selon le maire de Valençay, il faudrait notamment faire plus de pédagogie auprès des jeunes.

Par ailleurs, le maire de Sainte-Sévère-sur-Indre constate, lui, que le contexte sanitaire n'arrange pas les choses. "Cette situation avec le Covid renforce le phénomène. J'ai eu le cas récemment sur différents marchés où on impose le masque, les gens ont parfois des réactions inattendues" regrette l'édile.

André Laignel, le maire d'Issoudun, également premier vice-président de l'AMF, l'Association des maires de France, doit participer ce mardi à la réunion intergouvernementale sur les violences envers les élus qui se déroule à Matignon.