Violences contre les élus : "Cela a toujours existé mais pas à ce niveau-là" (S.Coscarella, maire de Valmont)

Le gouvernement lance ce 17 mai un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus, installé au sein du ministère de l’Intérieur. Ce centre avait été annoncé avant l’incendie criminel de la maison du maire de Saint-Brévin-les-Pins (44). A la suite de cela, Yannick Morez a décidé de jeter l’éponge, il doit être reçu à Matignon ce mercredi soir.

Dans ce climat, un élu d’expérience en Moselle-est a raconté son écœurement sur Facebook et sur France Bleu Lorraine. Salvatore Coscarella, président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie et maire de Valmont raconte que "cette violence a toujours existé mais pas à ce niveau-là. Ça devient juste insupportable depuis la crise sanitaire du Covid, il y a une montée en puissance incroyable".

"Cette violence est surtout verbale à travers les réseaux sociaux. Et mes enfants et petits-enfants voient comment je suis traités et cela devient également insupportables pour eux."

Tout est prétexte à contestation poursuit Salvatore Coscarella : "un projet de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes, la création d’une rue, d’un lotissement. Les dérapages verbaux partent souvent de ces sujets-là avec une personne, puis deux, puis dix… Je vais très rarement sur les réseaux sociaux parce que je fonctionne à l’affectif donc cela risque de me perturber dans la mission que mes concitoyens m’ont déléguée".

Tabassé car petit-neveu de l'épouse du Président de la république

Salvatore Coscarella a raconté ce qu’il avait sur le cœur avant que se produise ce déchainement de violence lundi soir à Amiens. Un chocolatier a été passé à tabac parce qu'il est le petit-neveu de l'épouse du Président de la république. Voilà où mène la bêtise, la lâcheté a réagi Brigitte Macron. Jean-Baptiste Trogneux a été frappé au sol par une dizaine de manifestants munis de casseroles dans la foulée de l’interview d’Emmanuel Macron sur TF1. Huit personnes ont été placées en garde à vue.