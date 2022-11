Violences contre les maires : « évidemment non, je n’ai pas signé pour ça »

Les agressions contre les maires augmentent, en France. Et de manière inquiétante. Selon une nouvelle enquête réalisée par le Cevipof de Sciences Po, 39% des élus sondés disent avoir fait face, depuis qu’ils sont en fonction, à des menaces verbales ou écrites. En progression de 11 points, par rapport à 2020. De plus en plus de maires (63%) disent avoir été confrontés à de l’agressivité et des marques d’impolitesses de la part de leurs administrés (contre 53%, il y a deux ans).

Ce constat, Philippe Ribot, le maire de Saint-Privat-des-Vieux et représentant de l’Association des maires de France dans le Gard dit le vérifier. « En tout cas, depuis la création d’un Observatoire des violences par l’AMF, il y a une libération de la parole. Certains ont de plus en plus de problèmes avec l’autorité », déplore l’élu gardois. Ce dernier plaide donc pour renforcer la formation, afin d’aider les maires « à faire face à ce type de situation. »

