Violences contre les maires : il faut d'abord plus de moyens pour la police et la justice estime André Laignel

Le 1er ministre Jean Castex a réuni ce mercredi matin à Matignon les principales associations d'élus pour évoquer avec leurs représentants, l'augmentation des violences verbales et parfois physiques dont les maires sont victimes. Autour du chef du gouvernement, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin ainsi que Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, alors que les agressions d'élus sont de plus en plus nombreuses : entre janvier dernier et le mois de juillet, 233 maires et adjoints ont subi des dégradations, des violences verbales ou physiques, soit une augmentation de 14% par rapport à l'an passé.

Les insultes contres les maires qualifiées d'outrages

Pour tenter de mettre un coup d'arrêt à ces agressions, le ministre de la justice Eric Dupont-Moretti a indiqué que les insultes contres les maires seraient désormais considérées comme des outrages et non plus commes des injures comme c'est souvent le cas actuellement. Une requalification qui permettrait la mise en oeuvre de TIG (Travail d'Intérêt général). Le garde des Sceaux a annoncé une nouvelle circulaire en ce sens.

Symbolique et insuffisant pour André Laignel

Reçu ce mercredi par le 1er ministre, André Laignel, maire PS d'Issoudun et premier vice-président délégué de l'Association des maires de France à estimé chez nos collègues de France Info, que cette décision est "symbolique" et que ça ne suffit pas : "Ca va dans le bon sens mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux ; ce que nous demandons, ce sont des moyens pour les services publics de la sécurité, police et Gendarmerie. Et puis nous savons tous que la jusctice est l'une des administrations les plus affaiblies par les suppressions de postes ces dernières années. Il faut des capacités de réponses rapides et efficaces pour faire reculer ces incivilités". André Laignel, rapelle que les maires et leurs adjoints sont en première ligne, des élus considérés comme "le premier recours et souvent aussi, le dernier espoir, et quand face à cet espoir, nous n'avons pas de réponse, ça peut engendrer de la colère, même si ça ne l'excuse pas "