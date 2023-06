Violences contre les personnes âgées : les signalements en hausse à l'association Alma 76-27

Le 15 juin, c'est la lutte contre les maltraitances faites aux personnes âgées internationale de sensibilisation. Les conclusions des Etats généraux, ouverts par le ministre des Solidarités sont attendues à la fin du mois du juin, dans un contexte de libération de la parole, suite aux révélations du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs sur les conditions de vie dans les EHPAD. "La diffusion de ce livre, de cette enquête remarquable a donné un coup d'accélération aux appels du 3977, le numéro d'urgence", constate Pierre Czernichow, le président d'Alma 76-27, une association qui lutte contre les violences faites aux personnes âgées, invité de France Bleu Normandie ce jeu

ⓘ Publicité

Elle a reçu l'année dernière plus de 150 appels : "c'est vrai que cela a libéré la parole, mais en réalité, ces situations sont connues depuis longtemps. Depuis dix ans, une majorité d'alertes viennent soit du domicile, soit du fait de situations de conflits intrafamiliaux entre parents/enfants, entre grands-parents et petits-enfants, soit de situations mettant en cause des professionnels intervenant à domicile pour des aides ou pour des soins."

"La première chose", tient à dire Pierre Czernichow, c'est que "quand les professionnels sont mis en cause, dans la très grande majorité des cas, ils ne sont pas personnellement responsables. Dans la grande majorité des cas, les professionnels ont envie de bien faire, mais ils disposent d'un temps, de conditions pour exercer leur activité qui ne leur permet pas de faire bien leur travail, c'est-à-dire de répondre correctement aux besoins des personnes.

C'est ce qu'on appelle d'un mot un peu discutable des négligences. Au contraire, quand il s'agit de situations à domicile mettant en cause la famille, c'est plus souvent des maltraitances à caractère psychologique, il y aussi des questions d'argent, des maltraitances à caractère physique, comme on le voit dans les violences faites aux femmes."

Les violences sexuelles sous-estimées

Le constat que fait l'association, c'est qu'il existe également des violences sexuelles, "ça concerne environ 1% des alertes que nous recevons. Elles ne sont pas acceptables. Mais on pense que c'est très sous-estimé parce que l'idée de ces violences sexuelles quelque part, elle n'est pas entendue. Elle n'est pas acceptable, s'agissant notamment de personnes âgées".

L'association fonctionne notamment via une plateforme nationale avec le numéro 39 77 qui est disponible tous les jours du matin au soir. "Chaque appel concernant des habitants de la région est relayé systématiquement auprès d'associations locales. Nous intervenons en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Notre rôle, c'est écouter pour comprendre ce qui se passe, pour analyser chaque situation. Derrière le mot maltraitance, il y a une grande grande diversité de situations, de violence et de négligence. Tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe exactement, on ne peut pas proposer quelque chose de bien efficace. Une fois qu'on a analysé la situation, on propose systématiquement aux gens qui nous appellent des réponses."

Il faut plus de professionnels

Les conclusions des Etats généraux sur la maltraitance doivent être rendues d'ici la fin du mois. Ces Etats généraux ont été commandés par le ministre des Solidarités.

Pour Pierre Czernichow, le président d'Alma 76-27, "il faut un vaste plan", "encourager les métiers du grand âge. Mais il y a aussi besoin d'actions de formation, de sensibilisation et de communication pour faire comprendre que ça n'est pas normal d'être maltraité, qu'il faut en parler quand on en est victime ou qu'on constate des faits de ce genre. Il y a besoin également de recherches sur les situations, les maltraitances et tout ça nécessite une action coordonnée sur plusieurs années et c'est ça qu'on attend des pouvoirs publics."

loading