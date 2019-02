Football-violences : "Pourquoi pas des radiations à vie?" dit Saïd Ennjimi, Président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine

Panazol, France

La Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine veut plus lourdement sanctionner les joueurs et les dirigeants qui commettent des actes de violence sur ou en marge des terrains. Elle envisage d'aller, s'il le faut, jusqu'à une radiation à vie. Des propos qui font écho aux graves incidents qui ont émaillé la fin d'une rencontre de U18 le week-end dernier à Panazol, en Haute-Vienne. Le limogeaud Saïd Ennjimi, Président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, était l'invité de Germain Treille ce matin sur France Bleu Limousin.

Comment réagissez-vous à ce qui s'est passé le week-end dernier à Panazol ?

C'est toujours dur à entendre que des policiers doivent venir maintenir l'ordre sur un terrain de football, dans la mesure où le foot doit être pratiqué avec passion, avec envie... C'est inacceptable. On a quelques cas de figure sur le territoire régional. Ils ne sont pas si nombreux que ça, il faut relativiser les choses, mais on a 1% de "faits difficiles" sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine en général.

En savez-vous plus sur ce qui s'est passé à Panazol ?

Oui, on a reçu le rapport des officiels. A présent, place à la Commission de discipline qui se réunit ce jeudi, mais qui n'étudiera pas ce cas de Panazol car il est probable qu'un instructeur soit nommé, pour prendre en charge le dossier et déterminer la vérité des faits, et les déclarations des uns et des autres, de telle sorte que la Commission de discipline puisse ensuite décider.

Comment expliquer ces comprtements violents ?

Je pense qu'ils sont inhérents à notre société, et probablement que des gens s'estiment "autorisés" à avoir ces comportements sur un terrain de football. Cela concerne des joueurs, mais aussi des éducateurs et des spectateurs. Notre société est très violente. Charge à nous de réagir et d'être encore plus sévère.

Est-ce qu'il faut taper plus fort, adopter de plus lourdes sanctions ?

Absolument (...). Pour les faits les plus graves, le volet répressif doit être renforcé. Il faut que l'on arrive à des sanctions qui atteignent allègrement les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans de radiation, et pourquoi pas des radiations à vie ! Et en même temps, il faut sanctionner très lourdement les clubs, les institutions, qui maintiendraient les dirigeants ou les joueurs au sein de l'effectif. Notre comité directeur va se réunir le 9 mars. Je souhaite qu'on puisse à cette occasion présenter une aggravation des sanctions disciplinaires qui existent déjà dans le barème. On s'adaptera. Dans le monde amateur, il n'y a rien de pire que d'avoir peur de joueur au foot. On ne restera donc pas les bras croisés.