Violences dans le sport : des députées lancent "Balance ton sport" pour recueillir des témoignages de victimes

Deux députées de l'Assemblée nationale ont lancé ce mercredi la plateforme en ligne "Balance ton sport" , pour recueillir les témoignages de victimes de violences dans le sport, a appris franceinfo. Sabrina Sebaihi, députée Nupes des Hauts-de-Seine et rapporteure de la commission d'enquête sur les défaillances dans le mouvement sportif français, lancée début juillet, et Béatrice Bellamy, députée Horizons de Vendée, présidente de la commission, sont à l'origine du projet.

"Depuis l'annonce de la mise en place de cette commission d'enquête, nous recevons nombre de témoignages, de messages de personnes qui souhaitent s'exprimer sur des situations de violences subies au sein des clubs et fédérations. C'est le signe que le besoin de parler reste urgent", explique Sabrina Sebaihi. Il y a trois ans, le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol qui accuse son entraineur de l'avoir violée avait déclenché toute une série de révélations dans le milieu du sport.

Formulaire en ligne

Sur balancetonsport.fr, les victimes peuvent remplir un formulaire en ligne, et déposer leur témoignage. Leur âge au moment des faits est demandé, mais aussi la ville où se sont produits ces violences et de quel type de violences il s'agit (sexuelles, psychologiques, physiques ou encore discriminatoires). Les victimes peuvent également décrire ce qu'elles ont vécu par écrit. Ces témoignages seront consultables par les 30 députés membres de la commission d'enquête, qui feront des recommandations à l'issue de leurs travaux devant durer six mois au maximum.

De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les violences dans le sport. "Nous devons veiller à ce que l'ensemble du mouvement sportif soit équipé pour prévenir ces violences, les signaler et pour qu'elles puissent être sanctionnées", insiste Béatrice Bellamy, la présidente de la commission d'enquête.