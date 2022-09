Ille-et-Vilaine : l'inquiétude au collège de Fougères au lendemain de l'agression de la principale

Ce mardi 27 septembre 2022, à Fougères (Ille-et-Vilaine), la mère d'une élève a agressé la principale du collège Mahatma Gandhi. Elle l'a poussée et la tête de la cheffe d'établissement a heurté un radiateur. Ce mercredi 28 septembre, collégiens, parents et équipe éducative étaient bouleversés.

Les élèves du collège Mahatma Gandhi ont appris ce mercredi 28 septembre 2022 que leur principale avait été agressée, au lendemain des faits. Leur cheffe d'établissement a été poussée par la mère d'une élève de 3e. Sa tête a heurté un radiateur. La mère de famille a été interpellée et placée en garde-à-vue.

L'inquiétude au sein du collège

Il y avait eu des rumeurs, le jour de l'agression. Mais les élèves ont appris la nouvelle, officiellement, dès leur arrivée en classe, ce mercredi matin. "Notre professeure de physique-chimie nous a expliqué et elle nous a lu une lettre écrite par notre principale, raconte l'un des collégiens. Elle y dit qu'elle a été agressée par la maman d'une élève, qu'elle a des bleus mais qu'elle va bien."

"J'ai juste peur que la personne revienne" - une collégienne, âgée de 11 ans

Certains parents d'élève sont sous le choc, comme Audrey, maman d'une collégienne de 6e. "Si une personne est capable de faire ça à une adulte, que peut-elle faire à un enfant, s'inquiète-t-elle, en attendant sa fille devant l'établissement. Normalement, on doit résoudre les problèmes de manière correcte. C'est la manière dont on éduque nos enfants. Et agir sans violence, c'est la moindre des choses."

"Le fait qu'on en vienne aux mains, c'est grave. Ça aurait pu être avec un couteau" - Jean-Pierre, AESH depuis 10 ans

Les faits sont choquants mais Jean-Pierre n'est pas étonné. Il est AESH, c'est-à-dire qu'il accompagne les élèves en difficulté, depuis 10 ans. "Dès qu'on dit quelque chose, les parents montent au créneau, témoigne-t-il. Je vois quand les professeurs mettent un mot dans le carnet, ça ne plaît pas aux familles. Alors que s'il y a un mot, c'est juste qu'il y a un problème. Et ça, les parents ne veulent pas l'entendre."

Soutien au personnel du collège

Une partie des enseignants souhaite ne pas faire cours, ce jeudi, pour dénoncer cette agression. Une mobilisation est prévue devant l'établissement scolaire, dans la matinée, avant que les cours débutent.