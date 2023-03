Violences en manifestation : "De plus en plus difficile à gérer", s'inquiète un responsable CRS à Saint-Brieuc

Une nouvelle journée sous haute tension ce mardi 28 mars en Bretagne. Le ministère de l'Intérieur s'attend à voir des éléments radicaux à Nantes ou encore Rennes. Les forces de l'ordre s'attendent à être à nouveau mises à rude épreuve et l'inquiétude monte dans leurs rangs avec la fatigue qui s'accumule alerte Jérémy Monfort, CRS à Saint-Brieuc , délégué zone Ouest du syndicat Unité SGP Police, il était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi 28 mars.

France Bleu Armorique : Le ministère de l'Intérieur alerte sur la présence de manifestants violents attendus pour l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites, notamment à Rennes. Vous craignez cette mobilisation ?

Jérémy Monfort : On la craint forcément. Maintenant, c'est presque une triste habitude puisque les dernières mobilisations ont toujours été émaillées par des violences.

Dans quel état physique et mental sont les CRS en ce moment ?

Il y a beaucoup de fatigue physique déjà. Les déplacements sont longs et sont souvent rallongés d'une journée, voire deux à cause de ces manifestations. Ça fait partie du travail, les collègues ont l'habitude et gèrent ça au mieux. Mais non, les journées sont très, très longues. Je peux prendre l'exemple d'une compagnie, c'est assez récent. : la CRS 22 qui est venue jeudi dernier sur Nantes, qui est partie à 3 h et demie du matin de Périgueux et qui est arrivée à 9h et demie sur Nantes. On sait la journée qu'il y a eu derrière avec toutes les violences qu'ils ont subi. Leur commandant a demandé leur relève vers vers 17h et ils ont une fin de service à 23h. Donc quasiment 20h de travail sur cette journée pour ces collègues, c'est énorme. Le mental derrière est très compliqué à suivre lorsqu'on voit tous les projectiles qu'on peut nous jeter, que ce soit des cocktails Molotov ou des boules de pétanque, de l'acide. Lorsqu'on termine les vacations et qu'on voit des collègues blessés, on sait qu'il va falloir remettre ça quelques jours plus tard, c'est vraiment compliqué à gérer.

Est-ce que la fatigue justifie tout ? Est-ce que ça justifie les dérapages que l'on voit parfois sur le terrain, avec des charges sur des manifestants qui ne présentent pas de danger ou encore des arrestations un peu musclées ?

Non, rien ne justifie cela, après il faut toujours savoir exactement comment les choses se sont déroulées. Et nous, ça, en discutant à la radio comme on le fait, on ne le sait pas. On n'a que des bribes d'infos ou des images, donc il faut toujours être présent et dans le feu de l'action pour voir exactement comment les choses se sont déroulées. Moi, j'ai vraiment en tête les jets de cocktails Molotov sur mes collègues et les boules de pétanque qu'on a pu voir saisies, notamment à Sainte-Soline.

Même quand certains de vos collègues sortent un peu facilement la gazeuse ou encore ont le tutoiement rapide pour intimider... Vous comprenez que des manifestants puissent avoir de la colère contre les forces de l'ordre ?

Déjà je fais vraiment un distinguo entre manifestants et casseurs. On est là justement pour que les manifestations se passent bien, ce qui se arrive régulièrement. Les casseurs sont un groupe de personnes qui, peu importe le motif de la manifestation, sont présents dès lors qu'une manifestation s'installe un peu dans le temps, eux sont présents et n'ont qu'un seul but, c'est casser de la police.

On entend désormais systématiquement des chants et des slogans anti flics dans les manifs, vous pensez que forces de l'ordre et manifestants sont irréconciliables ?

Forces de forces de l'ordre et casseurs, oui c'est une certitude. Quand le seul objectif est de devenir s'en prendre à la police, il n'y a pas de doute. Je me rappelle, il y a déjà quelques années, à Notre-Dame-des-Landes, on entendait déjà le slogan "Tout le monde déteste la police", leur but était de casser du policier.