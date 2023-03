Violences et affrontements à Rennes : la CRS 8, spécialisée dans le maintien de l'ordre, déployée

L'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites sans vote de l'Assemblée a augmenté la colère des opposants ce jeudi 16 mars. En soirée, ils étaient environ 700 jeunes , dont 100 ultras, réunis dans le centre-ville de Rennes. Des violences ont éclaté. De nombreuses vitrines ont été dégradées, des magasins pillés, l'hôtel de luxe "Mama Shelter" pris pour cible et des affrontements ont éclatés avec les forces de l'ordre. Au total, 14 personnes ont été interpellées, 13 sont actuellement en garde à vue (4 pour pillages, 7 pour jets de projectiles et dégradations, une pour port d'arme, une pour visage dissimulé et une pour vérification d'identité).

De nouvelles scènes de violences et de dégradations en centre-ville, condamnées par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui apporte "tout son soutien aux forces de l'ordre". Selon nos informations, il a décidé d'envoyer, dès aujourd'hui, du renfort à Rennes, avec l'arrivée de la CRS 8. Il s'agit d'une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines.