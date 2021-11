Violences faites aux enfants : des unités d’accueil spécifiques dans tous les départements d'ici fin 2022

Le secrétaire d'État à l'Enfance a annoncé mercredi un "parcours de soin" aux moyens renforcés pour mieux "entendre" et "soigner" les enfants victimes de violences, y compris sexuelles, en concluant le colloque de la Ciivise (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) à Paris. Adrien Taquet a confirmé l'objectif lancé en 2019 d'installer des Uaped (Unités d'accueil pédiatriques d'enfants en danger) partout en France d'ici la fin de l'année 2022, et promet une enveloppe de 14 millions d'euros. Cette semaine, les ARS (Agences régionales de santé) recevront "des parcours de soins" pour améliorer l'accompagnement, l'écoute et la prise en charge des jeunes victimes.

Des unités spécifiques partout en France d'ici un an

Annoncé le 20 novembre 2019 par Emmanuel Macron à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfants, le gouvernement confirme deux ans plus tard la création d'une centaine d'Unités d'accueil pédiatriques d'enfants en danger d'ici la fin de l'année prochaine. Projet phare d'un plan triennal pour mieux soigner les enfants victimes de violences, ces unités ont déjà été mise en place dans plusieurs départements. Situées dans les services pédiatriques des hôpitaux, elles permettent d’accueillir dans un lieu sécurisant, protecteur, des mineurs victimes de violence et de recueillir leur parole par des professionnels formés qui interviennent en pluridisciplinarité.

les marges de progrès sont immenses

"Entendre les enfants est essentiel, mais les accompagner est indispensable, et les marges de progrès sont immenses", a relevé M. Taquet, alors que les intervenants au colloque de la Commission Inceste ont égrené tout la journée les multiples obstacles que les victimes rencontrent : des enfants qui ne sont pas écoutés, des procédures judiciaires interminables, des indemnités de réparations "dérisoires", des thérapies longues et rarement mises en place. Une victime de violence sexuelle dans l'enfance sur deux n'a bénéficié d'aucun suivi médical et un tiers a déjà fait une tentative de suicide, selon le bilan d'étape de la Ciivise.

Outre recueillir la parole, les Uaped pourront évaluer "les besoins de soins" et orienter l'enfant ensuite vers des services de pédiatrie ou les professionnels de santé compétents, ou, pour des troubles psychiques, vers des Centres médico-psychologiques (CMP) ou des Centres régionaux de psychotraumatisme, a précisé le secrétaire d'État. Aurélien Taquet soulignant que la coopération était au coeur du projet : "Jusqu'à présent, l'enfant victime de violences se retrouvait seul avec peu de possibilités de prise en charge, ne sachant pas vers qui s'orienter. Les orientations données aux ARS vont permettre d'organiser sur tout le territoire la structuration d'une offre de soins spécialisée, lisible, graduée et coordonnée dans chaque région."

Renforcer les moyens des structures existantes

14 millions d'euros vont être alloués au déploiement des Uaped. Le gouvernement ajoute que 400 postes vont être créés en 2022 dans les CMP infanto-juvéniles, où les délais d'attente sont déjà longs notamment en raison de la détérioration de la santé mentale des jeunes avec la crise sanitaire. Les moyens alloués aux équipes des centres de psycho-traumatisme vont être augmentés à hauteur de 1,5 million d'euros en 2022, puis de 3,5 millions d'euros par an à partir de 2023, selon M. Taquet.

Pour repérer les violences intra-familiales notamment sexuelles, le personnel de l'Education nationale va recevoir des formations spécifiques et un "vade mecum" dédié aux violences sexuelles intrafamiliales leur sera adressé d'ici la fin du mois.