Violences faites aux femmes en Dordogne : il manque 40.000 euros chaque année au Safed de Périgueux

Le grenelle sur les violences faites aux femmes ouvre ce mardi 3 septembre à Paris mais aussi en Dordogne. La préfecture réunit cet après-midi les associations, les professionnels de santé et les centres sociaux notamment. Le Safed participe à ce grenelle.

Marie-Christine Foudral, directrice du Safed, service d'accompagnement des familles en difficultés. Copier

Il manque 40.000 euros chaque année au Safed

Le Service d'accompagnement des familles en difficultés aide "400 femmes" environ chaque année selon sa présidente Marie-Christine Foudral. Actuellement, l'Îlot Femme créé en 2013 fonctionne avec deux salariés à temps partiel ce que rend les permanences téléphoniques très difficiles à assurer en continu.

Selon Marie-Christine Foudral, le Safed a besoin de "entre 30.000 et 40.000 euros" de plus chaque année pour pouvoir passer à deux emplois à temps completet donc "renforcer l'accueil de jour".

70% des femmes victimes sont indépendantes financièrement

Les femmes victimes accueillis au Safed sont "à 70% des femmes qui travaillent et qui pourraient subvenir seules à leurs besoins". 18% des femmes sont "issues de l'immigration et qui sont mariés avec des locaux".

Marie-Christine Foudral rappelle que les violences sexuelles sont en progression et qu'il y a de plus en plus de victimes de "prostitution, de michetonage et de pratiques sexuelles très brutales".

310 faits de violences contre les femmes en Dordogne depuis janvier

Selon la préfecture, 310 fait des violences intra-familiales ont été recensés en Dordogne depuis janvier par la gendarmerie et par la police.

Pour Marie-Christine Foudral, le sujet est de plus en plus abordé mais il y a aussi "beaucoup plus de féminicides aujourd'hui". La directrice de la Safed cela s'explique car "les femmes ne sont pas bien prises en charge et parfois pas prises au sérieux quand elles alertent sur les drames qui se jouent en famille".

Au 3 septembre, 101 femmes ont été tuées par leurs conjoints en France depuis le début de l'année.