Violences faites aux femmes : "jamais un gouvernement ne s'est engagé comme celui-ci" pour Bérangère Couillard

France Bleu Gironde : beaucoup d'associations estiment que ces mesures ne suffisent pas, qu'est-ce que vous leur répondez ?

Bérangère Couillard : "Je suis un peu déçue de la réaction de ces associations, parce que jamais un gouvernement ne s'est engagé comme celui-ci. Dans toutes les dispositions que nous prenons il y a des choses qui sont du niveau législatif, donc ce n'est pas qu'une question de budget. Là il y a plus d'un milliard d'€ qui sont consacrés à l'égalité femmes/hommes, 360 millions d'€ consacrés aux violences conjugales. Très souvent on a ce parallèle avec l'Espagne qui consacre 1 milliard d'€, mais sur cinq ans, donc ça représente 200 millions d'€ par an. Donc on est totalement dans les clous, voire au dessus de l'Espagne."

FBG : donc pour vous il y a eu des avancées ?

Bérangère Couillard : "Oui concrètement ce sont des avancées. Il y a eu un grenelle qui s'est tenu pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, et là on a un ensemble de mesures qui permettent de répondre à l'urgence. Cette urgence de pouvoir protéger les femmes, mieux les accompagner, traiter les auteurs et mener le combat à la racine en allant faire de la prévention auprès des plus jeunes et former tout ceux qui sont en lien avec les femmes victimes de violences conjugales."

FBG : quelles mesures allez-vous porter dans votre proposition de loi qui sera déposée en janvier prochain ?

Bérangère Couillard : "Nous allons nous occuper de grandes propositions comme l'autorité parentale. Il va y avoir la possibilité de permettre la suspension de l'autorité parentale en cas de tentative d'homicide ou même d'homicide. Et également le retrait de l'autorité parentale lorsqu'il y une situation de violences conjugales. C'est attendu par l'ensemble des associations, mais c'est bien sûr pour protéger les femmes et évidemment les enfants. Il y a aussi l'encadrement de la médiation familiale, où l'on souhaite l'interdire dans le cas de violences conjugales, c'est une solution qui peut être adéquate dans un couple où il n'y a pas eu ce type de situation, mais lorsqu'il y a des violences, la femme est vulnérable et nous pensons que ce n'est pas la bonne réponse pour ce type de couples. "