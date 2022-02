Violences faites aux femmes: le département de Loire-Atlantique débloque 100.000 euros pour un appel à projets

PHOTOPQR/JOURNAL SAONE ET LOIRE/Ketty BEYONDAS

Le Département organise un appel à projets annuel intitulé : « Stoppons les violences faites aux femmes ». L'appel est lancé jusqu’au 8 mars 2022, journée mondiale de lutte pour le droit des femmes. Le but est de soutenir les acteurs qui luttent contre toutes les formes de violences et d'initier de nouvelles actions en Loire-Atlantique.

"L’objectif est de garantir aux femmes victimes de violences, l’exercice de leurs droits. Les projets concernent des publics différents (jeunes, auteurs de violences, femmes en situation de handicap, couples…) et permettent d’agir sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et leurs enfants, eux aussi victimes" précise le Conseil départemental de Loire-Atlantique. L'enveloppe totale est de 100.000 euros.

Le Département a soutenu l’an dernier vingt projets lauréats lors de l’édition 2021 avec une mise en œuvre progressive durant l’année.

La liste des projets soutenus l'an dernier et les modalités pour participer à l'appel à projets 2022 sont à retrouver en cliquant ici.