Dans le Cher, le collectif Nous Toutes a mené une enquête sur les violences faites aux femmes et l'égalité femme-homme. Les résultats montrent que les problèmes d'inégalités salariales et de sentiment d'insécurité sont importants.

Violences conjugales et égalité femme-homme : "Nous Toutes 18" publie les résultats de son enquête

La journée internationale des droits des femmes s'est tenue dimanche 8 mars. Plusieurs actions ont été menées en Berry pour sensibiliser l'opinion publique. À Bourges, le collectif "Nous Toutes 18" a révélé les résultats de son questionnaire en ligne lancé le 21 février. 205 femmes ont répondu à une série de 17 questions.

Encore un travail important de pédagogie à faire

Plusieurs statistiques interpellent. 42% des femmes interrogées dans le Cher disent ne pas se sentir en sécurité. 52% indiquent aussi qu'elles évitent certains lieux et certaines rues. Autre problématique : 49% des femmes font peu confiance et 12% pas confiance du tout aux services de police et de gendarmerie en cas de violences sexistes ou sexuelles. "C'est parfois difficile à entendre pour certaines personnes. L'idée est de montrer que c'est comme ça que ça se passe, de permettre de montrer le ressenti des femmes de notre département", explique Laëtitia Atlan, membre du collectif Nous Toutes 18, invitée de France Bleu Berry ce lundi.

Mercredi 4 mars, à Bourges, une femme a sauté de la fenêtre de son appartement au premier étage pour fuir son conjoint violent. "Dans le Cher, il y a une hausse d'environ 25% des plaintes liées aux violences conjugales. On peut penser qu'il y a une libération de la parole. Mais il y en a encore beaucoup qui n'osent pas prendre la parole, qui ont peur d'en parler", constate Laëtitia Atlan. 40% des femmes interrogées répondent d'ailleurs qu'elles ne connaissent pas les organismes qui peuvent les aider. "A Bourges, on a plusieurs organismes qui contribuent à tout cela. Mais il y a des communes plus reculées où il n'y a pas de solutions proposées", relève cette membre du collectif Nous Toutes 18.