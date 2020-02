Violences faites aux femmes : six nouveaux appartements pour accueillir les victimes sur Bordeaux Métropole

Une convention a été signée ce lundi soir pour permettre un accueil aux femmes victimes de violences conjugales. Six nouveaux appartements, soit dix places, gérés par l'APAFED seront accessibles pour les femmes et leurs enfants.

Dix femmes victimes de violences conjugales pourront bientôt avoir accès à un appartement dans la métropole. La ville de Bordeaux vient de signer une convention avec deux bailleurs (DomoFrance et Aquitanis) et l'association Apafed (Association pour l'accueil des femmes en difficulté) pour mettre à disposition six logements.

L'Apafed aura la gestion des lieux et lourra les appartements mais "au bout d'un certain temps, dix ou douze mois maximum précise le directeur Jean-Louis Roux-Salembien, la personne pourra devenir locataire de ce lieu. Ensuite, grâce au partenariat, la mairie de Bordeaux nous donnera un nouvel appartement. C'est un système un peu novateur de retour au relogement."

DomoFrance déjà engagé sur le bassin d'Arcachon dans une démarche similaire voulait s'engager également à Bordeaux. "L'enjeu pour le bailleur social est de permettre aux femmes d'avoir une solution immédiate pour se mettre à l'abri explique le directeur général Françis Stephan, en attendant une solution pérenne. Nous sommes le plus gros bailleur de la métropole donc c'était vital que nous nous engagions."

En deux ans la ville de Bordeaux a alloué 160.000€ de subvention spécifiquement dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes.