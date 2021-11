Lutte contre les violences faites aux femmes: Solfa a besoin de vous!

L'association Solfa intervient sur l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais avec 150 professionnels

Les particuliers comme les entreprises peuvent aussi participer à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ce que rappelle l'association nordiste Solfa (pour Solidarité Femmes Accueil) qui vient en aide aux femmes, et notamment aux femmes victimes de violences. Avec ses 150 professionnels, elle travaille auprès des femmes sur le Nord et le Pas-de-Calais, financée en majeure partie par de l'argent public de l'Etat et du département. Mais un Fonds de Dotation a été créé en 2017 pour permettre aux entreprises mécènes d'aider financièrement l'association.

Interview de Nathalie Balla, co-présidente de La Redoute et présidente du Fonds de Dotation Solfa Copier

Ce Fonds de dotation est présidé par la co-présidente de La Redoute, Nathalie Balla, et elle a par exemple permis d'apporter 500.000€ supplémentaires à Solfa ce qui s'est traduit par des actions très concrètes. Alors que l'association reçoit 10.000 appels chaque année, "on s'est rendu compte que moins de 50% des appels des femmes en situation de difficulté trouvaient une réponse. On a donc décidé avec le Fonds de dotation de financer deux postes supplémentaires d'écoutantes, ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à 60 à 70% des appels. C'est encore très insuffisant mais c'est déjà nettement mieux". Plusieurs entreprises participent à ce mécénat, notamment Boulanger, Camaïeu, Nocibé ou encore La Redoute, à travers des dons financiers ou à travers des dons en nature comme du matériel informatique. Les entreprises mais aussi les particuliers peuvent soutenir financièrement l'action de Solfa.

Les Hauts-de-France, 1ère région touchée par les féminicides

L'enjeu est de taille dans notre région, alors que la région des Hauts-de-France est la première touchée par les féminicides. Le Nord est également le troisième département français le plus concerné par les violences conjugales. Alors que les violences conjugales ont augmenté de 10% en 2020 selon les chiffres communiqués par le ministère de l'intérieur, Solfa a pour sa part vu ses activités augmenter de 20 à 30% depuis 2020. Et selon Delphine Beauvais, la directrice du pôle Violences faites aux femmes de l'association, le niveau d'activité n'est pas redescendu. Avec même de nouveaux phénomènes qui sont apparus, notamment des violences conjugales chez de très jeunes filles, souvent mineures. Et des moyens qui manquent toujours: en 2020, Solfa n'a pu répondre qu'à 15% des demandes d'hébergement d'urgence qui lui ont été adressées.

Reportage à Solfa Copier

On rappelle le 3919, numéro d'appel gratuit pour les femmes victimes de violences, accessibles 24h/24. Les appels au 3919 n'apparaissent pas sur les relevés téléphoniques.