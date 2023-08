Violences faites aux femmes : "tous les milieux sociaux sont représentés" d'après cette avocate toulousaine

Me Panaye est co-présidente au barreau de Toulouse de la commission "Droit de la famille et violences intrafamiliales"

La majorité de ses dossiers, ce sont des divorces. Me Anne Panaye plaide en droit civil, et défend les intérêts de ses clients en cas de séparation. Mais plusieurs fois par an, cette avocate toulousaine traite des dossiers de violences intrafamiliales : des femmes, pour la plupart, harcelées, violentées par leur conjoint ou ex-conjoint. Anne Panaye co-préside aussi la Commission "Droit de la famille et lutte contre les violences intrafamiliales" au barreau de Toulouse.

Avec elle, nous revenons sur ce fléau de plus en plus médiatisé, mais qui continue d'alimenter les gros titres : les violences conjugales qui alimentent souvent les féminicides. Autour de Toulouse en ce début août, en cinq jours, trois femmes de 58, 57 et 27 ans ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint : à Préchac-sur-Adour (Gers), à Foix (Ariège) et à Toulouse même.

Savez-vous si les violences conjugales sont en augmentation à Toulouse ?

La référence en droit civil, ce sont les ordonnances de protection, mises en place telles qu'on les connaît actuellement en 2020. Mais difficile de vous répondre, car les chiffres dépendent aussi beaucoup de la conjoncture. En 2021 par exemple, il y en a eu beaucoup, autour des 200, parce qu'il y avait des difficultés pour obtenir des audiences avec des juges aux affaires familiales, trop de délais. Cela permettait de prendre en urgence une organisation parentale. En 2022, il y en a eu 70 au tribunal de Toulouse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 70 victimes de violences conjugales, loin de là. Cela signifie qu'il n'y a que 70 personnes qui ont fait cette démarche.

"Que 70 personnes", cela vous paraît donc peu ?

Cela ne me paraît pas beaucoup au regard, à mon avis, du volume réel de victimes de violences conjugales. Après, c'est vrai qu'il y a un intérêt à demander une ordonnance de protection : c'est l'interdiction d'entrer en contact, de se présenter dans un certain lieu pour les présumés coupables. Mais cela permet aussi d'avoir une organisation pour les enfants. Il y a peut-être beaucoup plus de violences conjugales dans des couples où il n'y a pas d'enfant. Ces personnes-là n'ont pas forcément le réflexe de penser à l'ordonnance de protection. Quant à d'autres, cela passe par le biais du pénal, qui va permettre aussi d'avoir une certaine protection parce qu'il va y avoir une comparution immédiate, qui va ordonner l'interdiction d'entrer en contact et la mise en place de mesures de protection telles que le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grand danger, etc. L'ordonnance de protection n'est pas la seule voie d'entrée, de protection, c'est une mesure parmi d'autres. En civil, on n'est pas représentatif du nombre de victimes de violences conjugales.

Et cette ordonnance de protection, la jugez-vous efficace ?

Je pense que c'est une procédure qui fonctionne. En tout cas à Toulouse, elle fonctionne très bien : les délais de procédures, de mise en place (le juge doit prendre une décision en six jours), sont respectés. Ensuite, sur le suivi, une ordonnance de protection doit être obligatoirement revue, renouvelée, au bout de six mois. Nous avons donc un retour. En ce qui me concerne, sur toutes les procédures que j'ai pu faire, la plupart du temps, c'est quand même assez respecté et assez dissuasif. Sur toutes les ordonnances de protection que j'ai eues, j'ai peut-être eu deux fois des non-respects des dispositions, des messages d'insultes qui continuent, des piratages de boîte mail par exemple. Cela met quand même un coup d'arrêt assez important aux violences, notamment quand les gens sont déjà séparés. Ou pour des personnes qui n'ont pas encore été poursuivies au pénal, car le temps du pénal est beaucoup plus long que le temps du civil. Dans l'intervalle, ils ont quand même un peu peur de ce que cela pourrait donner s'ils ne respectent pas les règles.

Y aurait-il quelque chose, selon vous, à améliorer dans la procédure ?

Il y aurait peut-être des choses à revoir, mais avant. J'ai plusieurs clientes et clients qui ont déposé des plaintes pour violences qui ont été classées, alors qu'il y a des reconnaissances, des faits, des coupables, des jours d'ITT (Interruption temporaire de travail). Dans ces cas-là, oui, je m'interroge : sur le traitement qui est fait, sans bien sûr remettre en cause le travail du parquet. Alors comment mieux faire ? Je n'ai pas la prétention de savoir comment. Je suis bien consciente que maintenant que les personnes viennent déposer des plaintes pour violences conjugales, il y a tout un process dans le dépôt de plainte. Mais sur l'opportunité des poursuites ou là je m'interroge un peu plus sans remettre en cause le travail du parquet. Je pense oui que c'est plutôt à ce niveau-là que le travail doit être fait plutôt qu'au niveau judiciaire à proprement parlé.

On lit souvent, à propos des violences conjugales, que les femmes ont du mal à porter plainte, ou ne serait-ce qu'à en parler....

Oui, et en tant qu'avocat, on est obligé de leur dire que, juridiquement, il faut qu'on prouve les choses. Toute la difficulté des violences intrafamiliales, c'est que cela se passe quand les portes sont fermées et quand il n'y a personne. On se retrouve souvent parole contre parole. Et puis beaucoup de violences ne sont pas visibles en réalité, les violences psychologiques, des coups sans marque. Du coup, on est confrontés à une difficulté de preuve. Quand les femmes viennent me voir, c'est pas la première fois qu'elles sont victimes. Elles viennent quand cela n'est plus tenable. Des violences répétées, sur un temps très court et sur plusieurs années. La violence de trop fait qu'elles décident de passer à l'étape supérieure.

Avez-vous de ce fait un traitement particulier, différent de celui de vos dossiers habituels ?

En matière familiale, on a quand même une dimension humaine et psychologique très importante. C'est effectivement des dossiers qui sont compliqués, où l'on va essayer d'éviter de faire répéter aux gens 50 fois les choses. On va prendre connaissance des plaintes, on va éviter d'insister, de faire répéter sans cesse. Mais on est toujours obligés un peu de leur demander des détails, de creuser, pour étayer le dossier. Ils n'en demeurent pas moins des dossiers avec un certain poids psychologique qui diffère des séparations classiques.

Quelles sont les similitudes que vous retrouvez dans chacun de vos dossiers ?

Pour le coup, on peut voir tous les milieux . Cela ne va pas être tout à fait les mêmes violences. Dans des milieux un peu plus aisés, on va être sur des violences plus perverses, plus psychologiques alors que dans des milieux plus défavorisés, ce sera plutôt des coups. Mais encore une fois, on ne peut pas généraliser. Pour tous les dossiers que j'ai eus, j'ai vraiment tous les milieux sociaux, toutes les tous les origines, tous les parcours qui sont représentés. Contrairement à ce que l'on croit, cela ne se passe pas que dans les cités avec des gens en détresse financière. Après, en termes de violence, on a à chaque fois, qui se recoupent dans chaque dossier, des messages d'insultes, de menaces. Des coups portés au visage, aux jambes. Et tout ce qui est violence psychologique, c'est-à-dire, la pression : on met les affaires dans un sac-poubelle qu'on met dehors, on fait disparaître des affaires personnelles, on s'introduit dans les adresses mail, on pose des traceurs sur les voitures. Le tout, malheureusement, souvent devant les enfants.

Vous défendez aussi les auteurs de ces violences. Comment cela se passe-t-il ?

Cela dépend vraiment de chaque dossier. Il y a ceux qui reconnaissent et qui disent qu'ils ont dépassé les bornes, qu'ils vont assumer leurs responsabilités. Il y en a d'autres qui ne les assument pas du tout. Nous, dans ces cas là, on est comme un chirurgien qui opère un terroriste. On prend la chose comme un protocole chirurgical en se demandant : "Est-ce qu'il y a des preuves ? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont à son encontre ? Qui démontrent que c'est lui ou pas ?" Pour survivre à cette matière, il faut qu'on se détache de l'humain. Moi, je défends un client, et la parole qu'il a. Bon, si effectivement, tous les éléments sont contre lui, je vais l'amener, quand-même, à essayer de reconnaître un peu les choses. Maus si je considère que les éléments qu'on m'apporte en face ne suffisent pas à prouver sa responsabilité, je le défendrai sans me demander s'il est coupable ou pas. Parce que cela n'est pas mon travail, mais celui du juge.

En France, 77 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex compagnon depuis le début de l'année selon le collectif Nous Toutes. Ce décompte ne prend pas en compte le dernier féminicide présumé le 7 août dernier, à Toulouse quartier Negreneys, le meurtre d'une jeune femme de 27 ans.