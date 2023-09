Violences faites aux femmes : un shooting photo pour montrer l'engagement des hommes ce lundi à Dijon

"Portraits d'hommes engagés" , c'est le nom de la campagne qu'organise l'association UniesVersElles spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences intra familiales et les discriminations. Dans près de 90% des cas, l'agresseur, le violeur ou l'harceleur est un homme. Si la prise en charge des victimes s'est améliorée, le nombre de féminicides, d'agressions et de violences lui ne baisse pas. C'est pour cette raison que l'association UniesVersElles appellent les hommes à montrer non seulement leur soutien aux victimes mais aussi leur rejet de ces actes.

Pourquoi une campagne photo pour les hommes ?

L'objectif de "Portrait d'hommes engagés" est de permettre aux hommes de prendre la parole, qu'ils puissent exprimer qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces auteurs de violences en tous genres et qu'ils les condamnent eux aussi. "Il était temps qu'on puisse donner la parole aux hommes. Mais c'est aussi parce que la parole que les femmes prennent depuis des années, et les actions qu'elles mènent ne suffisent plus. Tant qu'on ne sera pas femmes et hommes à se mettre sur ce problème des inégalités, et des violences faites aux femmes, on n'avancera pas. C'est le constat que nous faisons, nous association UniesVersElles, depuis des années. Mais cette fois ci, on a dit on va inverser le sujet, inverser le problème, inverser la réponse et on va interpeller les hommes. Venez nous rencontrer, venez vous faire tirer le portrait et surtout, venez interpeller tous les hommes en leur disant ça suffit!" explique la présidente de l'association, Christine Burtin Lauthe.

Une séance photo organisée dans le cadre de la campagne "Portraits d'hommes engagés" - UniesVersElles

Comment montrer son engagement dans ce combat contre les violences faites aux femmes ?

Cette campagne a donc pour objectif de montrer l'engagement des hommes pour faire bouger les choses même en ne prenant que quelques minutes. "S'engager, c'est déjà par son image, mais aussi par une phrase de conviction, des paroles qu'on va afficher en même temps que le portrait sur la fiche de chaque homme. En général, la majorité des hommes que nous rencontrons partagent nos idées et cette campagne est une manière pour eux d'agir pour l'égalité et contre les violences." précise Christine Burtin Lauthe. Tous les hommes sont les bienvenus car c'est leur diversité sociale, géographie, ethnique ou générationnelle qui fera aussi la force du message. Le résultat sera exposé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à Tonnerre dans l'Yonne puis dans d'autres villes, dont sans doute Dijon l'année prochaine.

Comment participer ?

Pour participer à ce shooting photo, vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone au 06.23.37.13.45. Les séances photos sont réalisées de 12h30 à 19h30, salle Camille Claudel à Dijon.