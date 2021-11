L'expérimentation des dépôts de plainte en dehors des locaux des commissariats, annoncée le 21 octobre dernier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et en place depuis le 15 novembre dernier, a officiellement été lancée ce mardi par le ministère. Paris et Saint-Denis sont concernées.

Violences faites aux femmes : une nouvelle façon de porter plainte expérimentée à Paris et à Saint-Denis

Les femmes victimes de violences ont souvent du mal à pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour porter plainte. Et quand elles le font, elles ne sont pas toujours bien accueillies. Ce problème avait été dénoncé de façon massive ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.

Après la multiplication de ces témoignages, le projet d'un dispositif de dépôts de plainte en dehors des locaux des commissariats ou des gendarmeries avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

L'expérimentation de ce dispositif, en place depuis le 15 novembre 2021, a été officiellement lancée ce mardi par le ministère, à deux jours de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a lieu le 25 novembre.

Annoncée au départ dans le Vaucluse, le Pas-de-Calais, la Haute-Corse, la Sarthe et plusieurs arrondissements parisiens, l'expérimentation concernera également la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et les 13e et 14e arrondissements parisiens.

Les femmes victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales peuvent ainsi être entendues par les gendarmes ou les policiers à leur domicile, chez une amie, dans une mairie, ou dans un cabinet d'avocat.

Un dispositif de plainte à l'hôpital est parallèlement déjà expérimenté.