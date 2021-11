Violences faites aux femmes : une nouvelle journée de mobilisation partout en France

Plusieurs milliers de personnes se sont de nouveau mobilisées dans plusieurs villes de France ce samedi pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Des manifestations qui font écho à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce jeudi 25 novembre. Plusieurs milliers de personnes étaient déjà descendues dans la rue samedi dernier.

"On ne se taira plus" ou encore "fini les blablas, des actes", sont quelques uns des slogans aperçus ce samedi après-midi dans les rues de Dijon, où 300 personnes se sont mobilisées selon France Bleu Bourgogne. Dans le cortège, se trouvait beaucoup de jeunes mais aussi une délégation pour défendre les travailleuses du sexe.

Près de 600 personnes ont défilé à Bordeaux, depuis la place de la Victoire, rapporte France Bleu Gironde. Dans les chants, plusieurs références ont été faites aux accusations de viols ou d'agressions sexuelles qui visent Gérald Darmanin ou plus récemment Nicolas Hulot.

Près de 600 personnes ont défilé dans les rues de Bordeaux. © AFP - Thibaud Moritz

Après une marche aux flambeaux jeudi dernier, près d'un millier de personnes ont répondu à l'appel du collectif Nous Toutes samedi 27 novembre, esplanade De Gaulle à Rennes. Colette, 19 ans, défend au micro de France Bleu Armorique une "véritable éducation sur la sexualité, déjà obligatoire dans la loi mais dans les faits, elle n'est pas appliquée". La jeune femme aimerait également que la parole des victimes ne soit plus remise en cause. "Le pourcentage de fausses accusations n'est pas plus élevé que pour les autres crimes et délits."

Depuis le 1er janvier, 104 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". Pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre avait atteint 102 féminicides et 146 en 2019, selon le ministère de l'Intérieur.