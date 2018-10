La secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité femmes-hommes a détaillé lundi plusieurs mesures "concrètes" et "issues de discussions avec les femmes, les élus locaux, les travailleurs sociaux, les urgentistes, les associations. A Avignon une artiste venue d'Italie aide les victimes à se reconstruire.

Avignon, France

En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours.

Au moment où la ministre faisait son intervention deux groupes de femmes travaillaient ensemble au centre socio-culturel de La Barbière à Avignon. Un projet théâtral qui mélange femmes des quartiers d'Avignon et femmes italiennes venues d"'un foyer de femmes battues de Palerme.

Ces italiennes se reconstruisent à travers ce travail dirigé par Patrizia d'Antona.

Celle-ci explique en quoi ce travail aide à la reconstruction des victimes de violences physiques mais aussi psychologiques

Patrizia d'Antona dirige un travail théâtral de reconstruction des femmes victimes de violences conjugales Copier

Parmi les cinq mesures de ce plan : une campagne de télévision lancée dimanche en direction des témoins de violences sexistes et sexuelles et financée à hauteur de 4 millions d'euros, une subvention supplémentaire de 120.000 euros sera attribuée à la fédération qui gère le 3919, numéro d'appel gratuit pour les femmes victimes de violences, la création d'une plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles pour "faciliter les plaintes", un outil de géolocalisation des places d'hébergement d'urgence - la mise en place de "contrats locaux contre les violences".