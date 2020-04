Violences familiales : des permanences d'écoute au Carrefour de Laval

Depuis le jeudi 16 avril, les personnes victimes de violences intra-familiales, peuvent recevoir aide et orientation, en se rendant, tout simplement à leur Carrefour de Grenoux, à Laval. Le directeur du magasin a laissé son bureau à disposition de plusieurs associations, le CDIFF, Revivre, Femmes Solidaires, ainsi qu'à l'un des agents du Conseil Départemental. L'idée est simple : en cette période de confinement, où il est encore plus difficile que d'habitude de dénoncer des violences, il est possible de le faire, en allant faire ses courses, et cela, en toute discrétion.

"Ca peut changer la vie de quelqu'un"

Lorsqu'il a été sollicité par la déléguée départementale aux Droits des Femmes, Stéphane Laure, le directeur du Carrefour de Grenoux, à Laval, n'a pas hésité. "Carrefour s'est engagé, explique Grégory Tizon, moi, je télétravaille et je laisse mon bureau aux associations. Pour moi, ça ne change rien, mais ça peut changer la vie de quelqu'un". Il a fait installer une machine à café, du thé, des jouets et des bonbons pour les enfants, dans l'espoir que les personnes soient le plus à l'aise possible, malgré les circonstances.

Un lieu, le plus discret possible

Lorsque l'on arrive à l'entrée du magasin, le bureau de la direction est fléché. Un vigile est là, pour aider les personnes, si elles en ont besoin. Le bureau est situé en face des toilettes. Les personnes peuvent s'y rendre, en toute discrétion. "Je ne voulais pas que les permanences soient tenues en plein milieu du magasin, poursuit Grégory Tizon, je voulais un endroit discret où les personnes puissent aller sans crainte".

La seule initiative, dans une grande surface, en Pays de la Loire

L'opération n'a pas échappé à Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. En cette période de confinement, où les risques de violences intra-familiales sont à leur plus haut niveau, toutes les initiatives, allant dans le sens de la prévention, sont les bienvenues. Marlène Schiappa l'a dit et nous le répétons : Faites le savoir.