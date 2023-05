Violences homophobes : "C'est ce qu'on vit au quotidien", dénonce Fiertés Colorées de Rouen

Insultes, crachats, discriminations et mêmes violences physiques : la haine contre les personnes LGBT+ demeure "ancrée" dans la société française, s'alarme l'association SOS Homophobie. Elle a publié ce mardi son rapport annuel et l'évolution est "préoccupante" notamment concernant les agressions physiques. Elles sont en hausse de 28% entre 2021 et 2022. "C'est ce qu'on vit au quotidien, les actes homophobes restent en augmentation, avec surtout une hausse en milieu scolaire et dans les lieux publics, donc avec de plus en plus d'agressions ces derniers temps", répond Léo Evrard, administrateur des Fiertés colorées de Rouen, invité de France Bleu Normandie en cette journée nationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

ⓘ Publicité

SOS Homophobie évoque une augmentation de 26% des actes transphobes. Les personnes transgenres sont parfois plus ciblées par les violences, explique Léo Evrard. "Une orientation sexuelle n'est pas toujours visible. Etre transgenre, quand notre expression de genre n'est pas forcément en adéquation avec notre genre, ça se voit. Quand sur nos papiers d'identité, notre genre ne correspond pas forcément à celui de l'état civil, ça expose forcément à plus de violences. Léo Evrard évoque aussi les violences au quotidien. "Ce sont des personnes qui partout où elles vont, vont être mégenrées, on va utiliser les mauvais pronoms pour s'adresser à eux à ou elles, c'est une première violence qui va être systématique et vraiment tout le temps. Après, ca va être le début des insultes, voire même de la violence physique."

Léo Evrard pense que "la promulgation du mariage pour tous a été aussi vecteur d'une forte augmentation de la haine anti-LGBT, avec tout simplement la Manif pour tous qui a eu beaucoup d'espaces de parole à cette époque-là et ces derniers temps, des groupuscules avec la montée de l'extrême-droite."

Ce mercredi, le ministre de l'Education nationale lance une campagne de prévention : "Ici on peut être soi" pour rappeler à tous que chacun a sa place à l'école. D'après Léo Evrard, c'est "une bonne idée de faire de la prévention, de la sensibilisation de notre association. D'ailleurs, on s'engage dans cette voie-là parce qu'on pense que la sensibilisation est très importante pour pour prévenir justement les discriminations et des LGBTphobies. Après, on aimerait toujours que le gouvernement aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite."

Pour Léo Evrard*, il "faut inclure la sensibilisation LGBT dans la formation des enseignants, parce que c'est inexistant, pour qu'ils puissent s'emparer du sujet, dès la primaire. Il me semble que le gouvernement est contre la sensibilisation auprès de l'école primaire.* Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle, avait dit qu'il était contre parler "vie affective et sexuelle" dès la primaire et qu'il était sceptique en au collège. Nous, on pense le contraire, on fait des interventions au collège et on aimerait bien en faire en primaire. On pense que dès le plus jeune âge, on peut permettre aux jeunes d'être informés sur le sujet et du coup prévenir les LGBTphobies".

Ce 17 mai marque aussi les 10 ans de la promulgation de la loi sur le mariage pour tous, marquée par des discours très violents, de la Manif pour tous notamment. Depuis 2013, plus 70 000 mariages ont été célébrés avec un boom en 2014 (10 500 unions).

loading