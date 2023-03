Violences intra-familiales : "Je ne suis pas là pour juger, ni pour gronder, mon job c'est d'écouter"

C'est une jeune fille de 15 ans, aux longs cheveux bouclés qui se réfugie derrière un rire nerveux. C. arrive à la Maison de Protection des Familles à Tonnay Charente avec sa maman, pour y être auditionnée par les gendarmes de la Cellule de lutte contre les atteintes aux personnes. La cellule (CLAP) et la maison (MPF) sont les deux maillons du dispositif mis en place en Charente-Maritime par la gendarmerie départementale pour améliorer l'écoute des victimes et le traitement des violences intra-familiales.

Ce dispositif comprend une maison à Tonnay Charente, et cinq CLAP à Rochefort, Saint-Jean d'angély, Saintes, La Rochelle et Jonzac. Depuis 2019, le délai de traitement moyen des procédures a pu être réduit de moitié : il est passé de 110 jours en 2019 à 50 jours.

Le procureur a saisi les gendarmes de la CLAP de Rocherfort d'une enquête, après que C. ait confié au conseiller principal d'éducation de son établissement avoir été violentée par son père, chez lequel elle vit en alternance, ses parents sont séparés. L'audition de l'adolescente et de sa mère se fait ce jour là à la Maison de Protection des Famille, un lieu dédié aux violences intra-familiales.

Il n'est pas ouvert au public, c'est là que se rencontrent tous les acteurs qui interviennent auprès des victimes et des familles, ou que les gendarmes font des auditions. La maison installée à Tonnay-Charente dispose d'une salle d'audition vidéo pour l'enregistrement des témoignages lors de violences sexuelles.

A droite, la salle d'audition vidéo pour les violences sexuelles (la caméra est au plafond), à gauche un moniteur permet de suivre ce qui se passe à l'intérieur © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les gendarmes de la cellule et de la maison sont spécialement formés pour l'écoute des victimes, notamment les victimes mineures. "On commence par l'accueil et la mise en confiance" dit l'adjudante chef Katia qui dirige la MPF. Les gendarmes donnent à la victime les "codes" de l'audition : dire la vérité, ne pas n'hésiter à dire qu'on ne comprend pas la question, on a le droit de ne pas se souvenir, tu disposes de tout le temps dont tu as besoin. Pour de petits enfants, la gendarme Katia explique : "si je te dis que mon pantalon est rouge, est-ce la vérité ?" Les militaires étant en uniforme, l'enfant répondra non, qu'il est bleu. Certaines auditions avec de très petits enfants peuvent se faire en civil.

"On place l'humain au cœur de l'enquête" explique l'adjudant Olivier de la CLAP de Rochefort

Les deux gendarmes expliquent à C. l'adolescente qu'ils ne sont pas là "pour la juger, ni pour te gronder mais pour écouter". Il est essentiel de faire ressortir les éléments de l'infraction pénale pour que le magistrat puisse travailler sur le dossier et convoquer le mis en cause. C'est l'objectif de l'audition. "Dans quelles circonstances les coups ont été portés, était-ce volontaire, à quel endroit le logement ça s'est produit, pour quel motif" explique l'adjudant Olivier.

Pour qu'elle puisse parler, une victime est mise en confiance. Les gendarmes "parlent de tout et de rien" et puis amènent la personne à parler d'elle, de sa situation familiale et enfin des faits. Une audition peut durer plusieurs heures : "il y a des personnes qui peuvent rester muettes pendant une heure, on attend" raconte l'adjudant Olivier. "On leur propose un café, on essaye de les rassurer. Il y a aussi des personnes qui pleurent, donc on attend, on prend du temps. On place l'humain au coeur de l'enquête"

L'audition de la jeune fille aux longs cheveux bouclés à duré une heure. En sa présence, les gendarmes ont dit à sa mère qu'elle avait besoin d'un suivi psychologique. Ils l'ont orienté vers des spécialistes, et les intervenants sociaux de gendarmerie qui prendront le relais pour les accompagner. Le papa sera entendu dans les jours qui viennent.

Les victimes sont suivies et rappelées six mois plus tard

La Maison de Protection des Familles rappelle systématiquement les victimes six mois après pour prévenir une récidive. "On leur demande où elles en sont, s'il y a eu réitération des faits et si elles ont besoin de porter plainte à nouveau" explique l'adjudante chef Katia. Et au besoin, les victimes sont aiguillées vers les associations qui peuvent les accompagner.