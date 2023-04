Violences intra-familiales : réintégrer Adrien Quatennens est "une faute politique", selon Laurence Rossignol

À l'occasion de notre matinale spéciale ce jeudi consacrée à la lutte contre les violences intra-familiales , la sénatrice socialiste de l'Oise Laurence Rossignol était l'invitée de France Bleu Picardie.

L'ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a notamment dénoncé "une faute politique" du groupe LFI après avoir voté mardi la réintégration d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale .

France Bleu Picardie : Le Sénat vient de valider une proposition de loi pour mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. Vous pouvez nous rappeler ce qui ressort de cette première lecture ?

Laurence Rossignol : Dans cette proposition de loi "Santiago", du nom de son auteur, il est prévu que les parents, le père, le plus souvent parce qu'il s'agit des pères qui sont mis en cause ou condamnés pour avoir provoqué et exercé des violences sur la mère de l'enfant ou alors sur des violences sexuelles sur leur enfant, perdent l'autorité parentale parce qu'on a vu des situations absolument aberrantes dans lesquelles des pères condamnés, des hommes violents, continuaient d'exercer l'autorité parentale. Cela signifie qu'ils peuvent toujours donner leur avis : si l'enfant peut être sur la photo de classe, si l'enfant peut partir avant les vacances, il choisit l'école dans laquelle l'enfant va aller. On avait des situations qu'on pourrait qualifier de perverses avec des hommes violents, abuseurs, qui en même temps continuent à exercer leur emprise sur l'enfant. Et aussi, et c'est une situation très fréquente, ils utilisent leur autorité parentale pour continuer d'exercer des pressions et des violences psychologiques sur les mères ou aussi pour les retrouver quand elles se cachent.

Vous avez aussi poussé un amendement sur les ordonnances de protection qui a été adopté pour qu'un parent bénéficiaire d'une ordonnance ne soit pas tenu de communiquer à l'autre parent tout changement de résidence.

La dissimulation de l'adresse, c'est très important parce que c'est ce que j'évoquais il y a un instant.Cela a l'air évident, mais ce n'était toujours pas le cas. De même que dès lors que le père exerce l'autorité parentale, il peut savoir dans quelle école les enfants sont scolarisés. C'est son droit. Et à partir de l'école, il peut retrouver l'enfant et la mère est identifiée là où elle est, où la mère se cache avec les enfants. Donc on a vraiment une protection supplémentaire à mettre sur les femmes et les enfants victimes de violences gravissimes.

L'Espagne a mis en place des tribunaux spécialisés dans les violences intrafamiliales. Une mission parlementaire en France doit rendre ses conclusions sur le sujet très bientôt. La ministre à l'égalité femmes hommes, Isabelle Rome, y est favorable. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Moi, j'y suis très favorable. Je pense qu'il faut aujourd'hui casser les murs qu'il y a entre les différents couloirs de justice. Pour être plus précise, je dirai que les femmes qui ont besoin à la fois du juge aux affaires familiales pour leur séparation ou organiser le droit de visite du père et la garde des enfants sont aussi parfois amenées à déposer plainte contre le père, le plus souvent pour des faits de violences ou de violences sexuelles commis pendant le droit de visite et d'hébergement. Et à ce moment-là, elles rentrent dans un labyrinthe judiciaire qui les rend totalement folles. Je ne veux pas le dire autrement tellement c'est violent pour elles psychologiquement où ce qui se passe chez un juge n'est pas connu. Il faut casser les murs entre les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, le procureur de la République et le parquet.

Adrien Quatennens, le député du Nord, a fait son retour au sein du groupe LFI à l'Assemblée nationale après une condamnation pour violences conjugales. Vous êtes favorable à ce retour ?

Je pense que le groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale a commis une véritable faute politique.

Il a purgé sa peine. Il n'y a pas de pardon possible ?

Nous, les personnalités politiques, nous ne sommes pas exactement soumises au droit commun en matière d'exigences à notre égard et nous avons notre propre déontologie. Lorsqu'il s'agit des violences sur les femmes - plus de 200.000 femmes par an qui en sont victimes en France - et des propos d'Adrien Quatennens qui prouvent qu'il n'avait pas tout compris à l'époque, et surtout pour un groupe parlementaire, est-ce qu'on peut faire une amnistie politique ? Le devoir d'exemplarité qui pèse sur nous devrait être l'élément principal de notre jugement.

L'interview de Laurence Rossignol en intégralité

Les violences conjugales en hausse de plus de 15% dans la Somme en 2022

Dans la Somme , 3.122 faits liés à des violences intra-familiales ont été recensés dans le département en 2022 selon la préfecture. Parmi ces violences, 2.172 concernent des violences conjugales, soit 70 % du total. Cette catégorie de violences est ainsi en hausse de 15,7 % sur un an (contre 13,5 % au niveau national);comme l'a expliqué le préfet de la Somme Étienne Stoskopf sur notre antenne en novembre dernier.

Si on regarde la part prise par les violences intra-familiales dans les violences physiques (45.8 %), la Somme est le 13e département métropolitain.

Les violences sexuelles baissent quant à elles de 4 % sur un an, s’établissant à 734 faits (contre une hausse de 11,4 % au national). Ce chiffre demeure néanmoins à un niveau très haut par rapport à 2019 (557 faits).

Sept intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG), répartis sur tout le territoire, jouent un rôle essentiel pour accompagner les victimes parfois également des proches) dès le dépôt de plainte. En 2022, 2.076 personnes ont été reçues par les ISCG de la Somme.

Dans le département, le dispositif CPCA (centre de prise en charge des auteurs), porté par l’association AEM, permet le suivi des auteurs de violences placés sous contrôle judiciaire.

