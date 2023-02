Violences intrafamiliales : 800 victimes prises en charge par l'hôpital d'Évreux en 2022

Au rez-de-chaussée du centre hospitalier d'Évreux, le CASEVA (le Centre d'Accueil Spécialisé de l'Eure pour les Victimes d'agressions) a accueilli en 2022 800 victimes de violences, essentiellement des femmes et des enfants dont 400 prises en charge psychologiques et 200 prises en charge sociales. La toute première consultation a eu lieu en octobre 2020. Il n'y avait avant qu'un seul poste de psychologue pour prendre soin des victimes au service des urgences, ils sont désormais sept, avec aussi des infirmières, des assistantes sociales, des médecins. Ces consultations permettent "une prise en charge immédiate" explique la psychologue Valérie Gall, "et également un suivi autour de la problématique de l'emprise". L'accompagnement dépasse la prise en charge psycho-traumatique avec une prise en charge sociale et une prise en charge avec les associations d'aide aux victimes.

Dans ce centre, l'écoute des victimes est primordiale, car "si quand une personne sort, elle n'a pas toute l'écoute ou porté plainte au niveau de 'hôpital, elle peut changer d'avis quand elle part" justifie le docteur Abderrezak Bouasria, président de la commission médicale d'établissement. C'est "une protection intégrale des victimes" pour "des femmes qui se sentent comme des serpillières" abonde Isabelle Lonvis-Rome. La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a passé un long moment, à huis clos, à échanger avec une femme victime de violences.

Des consultations de médecine légale

Deux jours par semaine, les mardis et jeudis, les victimes peuvent se faire délivrer un certificat médical par des médecins diplômés en médecine légale et "l'année prochaine, un troisième médecin rejoindra le service" précise le professeur Gilles Tournel, médecin légiste et responsable du CASEVA. L''objectif est de proposer un troisième jour de consultation hebdomadaire "pour que les victimes n'aient pas à faire des kilomètres" précise Gilles Tournel et pour recevoir "un certificat descriptif qui puisse servir pour la suite judiciaire". Avant, les victimes devaient se rendre à l'hôpital de Rouen. Ce jeudi matin, le CASEVA a justement reçu un appel d'une gendarmerie. Une femme était dans ses locaux pour un dépôt de plainte. Elle a pu être reçue dans la journée par le centre.

Un accueil pour les enfants en danger

Le CASEVA d'Évreux est un des tout premiers en France à avoir proposé une U.A.P.E.D, une unité d'accueil pédiatrique enfant en danger avec une salle d'auditions des mineurs victimes. Un dispositif qui fait des émules, puisque le C.H.U. de Rouen a désormais lui aussi sa salle d'auditions et a accueilli son premier mineur mercredi 8 février 2023. L'enfant est reçu en entretien par un psychologue avant son audition par les gendarmes ou les policiers. Le centre d'Évreux est même formateur national. Prochainement, des salariés de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône viendront se former dans l'Eure.

Toutes les auditions de mineurs victimes sont enregistrées sur cette borne © Radio France - Laurent Philippot

De nouveaux projets pour le CASEVA

Le CASEVA se veut un acteur sur tout le département de l'Eure, avec des professionnels formés. "On est en train de développer des centres de bien-être, par exemple à Conches-en-Ouche, où on développe une prise en charge sous forme d'aromathérapie, de massages, de groupes de sport pour rééduquer" avance Sandrine Cotton, la directrice du CHI Eure-Seine. La même antenne existe à l'hôpital de Bernay.

Le Centre d'Accueil Spécialisé de l'Eure pour les Victimes d'Agressions reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (02.32.33.83.34 / caseva@ch-eureseine.fr).